Pere Soler serà el substitut de Batlle al capdavant dels Mossos d'Esquadra

El 2013 va ser nomenat director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, ha proposat Pere Soler Campins com a nou director dels Mossos d’Esquadra, càrrec per al qual serà nomenat oficialment demà pel govern català, en substitució d’Albert Batlle, que ha dimitit per motius polítics a dos mesos i mig de l’1-O.

Segons han informat fonts del govern català, el nou director dels Mossos serà Pere Soler, que el 2013 va ser nomenat director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, en substitució de Xavier Martorell, que va dimitir assetjat per la seua presumpta vinculació amb suposats espionatges polítics a través de l’agència de detectius Mètode-3.

En aquell moment, la consellería de Justícia estava encapçalada per Germà Gordó, que ha abandonat recentment el grup de JxSí en el Parlament i ha passat a ser diputat no adscrit després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acordés investigar-li pel cas del 3 %, sobre el suposat cobrament de comissions de CDC.

Nascut en Terrassa el 1967, Pere Soler és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (1991), màster en Dret i Transmissions Electròniques per la Universitat de València (2000-2001) i especialista en estudis europeus.

Pere Soler Campins ha desenvolupat la seua activitat professional com a advocat en Terrassa, on té despatx des de 1992. A més, va ser president del Tribunal Arbitral de Terrassa i regidor de CiU en l’ajuntament d’aquesta ciutat.

Batlle, qüestionat pels partits sobiranistes que desconfiaven del seu paper davant del referèndum que el Govern ha anunciat per a l’1 d’octubre, ha presentat la seua dimissió per motius polítics, després que divendres passat va renunciar al càrrec el fins llavors conseller Jordi Jané, que va ser rellevat per Joaquim Forn, un polític independentista.