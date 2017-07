© «La nostra autocrítica més gran va ser fer desaparèixer la violència»

El líder de l’esquerra abertzale basca va visitar aquesta setmana Lleida convidat per l’ANC, un acte que va motivar fortes crítiques del PP, que no perdona a Otegi el seu passat. En aquesta entrevista, mostra la seua admiració pel procés sobiranista català, que veu irreversible i vol emular al País Basc. Remarca que la decisió de l’esquerra basca de no emparar mai més la violència és ferma i espera que ETA faci aviat un pas definitiu per la pau. A més, critica el Govern espanyol al voler imposar la llei “per sobre de la voluntat popular”.

Com valora el procés català?

amb molt interès. Venim d’un país petit que ha viscut una etapa convulsa

, però que

aspirem a construir la nostra pròpia república. Perquè

entenem que per protegir els drets econòmics, socials, culturals i polítics de la gent es necessita construir estats propis. Des del nostre punt de vista és absolutament admirable el procés que està

a terme el poble de Catalunya, que no sé si és conscient del que ha fet. Crec que és absolutament irreversible.

hi som

en la seua història

en definitiva

nosaltres

duent

Estic convençut que

procés assolirà els seus últims objectius si la gent decideix que això és el que vol. Perquè per sobre de conjuntures polítiques i històriques i per sobre de marcs jurí

la voluntat popular. Em resulta paradoxal i curiós escoltar coses com que la democràcia consisteix en el respecte a la llei. No, perdoni! La democràcia consisteix a respectar el que decideix la gent i després la llei s’hi acomoda. Això és la democràcia: respecte a la voluntat popular. I jo estic convençut

que si el poble català manté el pols amb serenitat i intel·ligència, de manera pacífica i democràtica i suscita l’adhesió majoritària de la gent,

És possible una cosa similar al País Basc?

Això és el que desitjaríem els independentistes bascos i estem treballant per a això.

Però la societat basca sembla molt còmoda amb el concert econòmic.

Sí, és una societat autosatisfeta

n grau d’autogovern porta a ser prudents. El que diem és que el marc de relació del País Basc i de Navarra amb l’Estat ha de canviar. No podem continuar hipotecant la nostra economia, la nostra cultura i

drets socials en un Estat espanyol que no ens respecta i

ens planteja una relació de subordinació.

ETA es dissoldrà aquest any?

No faig prediccions, però estic convençut que després del

desarmament ETA encararà un debat intern i que anirà en la direcció actual, que és

aportar a un escenari de pau. Que és el que més molesta el P

, perquè no té agenda per a la pau. Vivien còmodament instal·lats en un escenari del qu

La pau és irreversible?

Quina autocrítica fa l’esquerra abertzale i vostè mateix dels anys de terrorisme?

Tots els passos que hem fet en aquesta direcció sempre han estat considerats insuficients per

és l’autocrítica més gran que ha fet l’esquerra abertzale? Fer desaparèixer la violència armada d’ETA de l’escenari polític basc. Més autocrítica que aquesta... si consideréssim que la violència armada és un recurs legítim i digne d’utilitzar continuaria existint. No hi ha cap autocrítica que la que hem fet per la via dels fets. Ja ens agradaria que l’Estat fes una cosa similar i acceptés que no es pot imposar la unitat d’Espanya amb mecanismes coercitius. Cal consolidar la convivència i hi ha d’haver reparació de les víctimes en tots els àmbits i que el passat sigui passat, consolidant les bases perquè això no es torni a repetir.

Com es fa això?

Sent honestos i aprenent dels errors del passat.

la violència i és una de les coses que

li retreuen. Seria positiu per aconseguir aquesta reconciliació?

No som partidaris de la utilització de termes tan grapejats que són un bumer

polític, perquè hi ha

benefici electoral. Es diu que

ha condemnat la violència. Gerry Adams o Nelson Mandela tampoc

at moltes dècades. Ens deien que en democràcia, sense violència, tot era possible. I estem observant que mentien. Que en democràcia, almenys en l’espanyola, no tot és possible. Nosaltres,

El PP veu antidemocràtic i vergonyós per a la ciutat que vostè acudeixi a un acte públic. Quina opinió li mereixen aquestes crítiques?

És bastant habitual. Em resulta cridaner que la dreta espanyola s’atreveixi a parlar del passat d’algú, és d’una gosadia total. Perquè el seu passat tots sabem on ens condueix. Hi ha dos coses que el P

no ens perdonarà mai i no tenen res a veure amb la violència d’ETA.

que li hàgim

l’enemic intern que li valia per cohesionar l’Estat. Això els molesta realment i intenten enterbolir el procés català present

amb uns aliats en l’eix del mal que van de Yoko Ono

a Nicolás Maduro i Arnaldo Otegi.

