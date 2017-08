El Prat torna a registrar cues d'una hora en ple conflicte d'Eulen

Actualitzada 11/08/2017 a les 12:31

L’Aeroport de Barcelona-El Prat ha tornat a registrar aquest divendres cues de fins una hora en els controls de seguretat, especialment a primera hora del matí, a causa de la vaga que duen a terme els treballadors d’Eulen, l’empresa concessionària del servei, per reclamar millores salarials. Els vigilants de seguretat d’Eulen tornen a secundar aquest divendres diverses aturades d’una hora en els torns de matí i tarda, després que ahir rebutgessin en assemblea la proposta de la mediació de la Generalitat per resoldre aquest conflicte laboral.



La proposta de la Generalitat, que havia acceptat l’empresa, plantejava una pujada salarial de 200 euros al mes en dotze pagues, mentre que els treballadors d’Eulen es van decantar majoritàriament per un increment de 250 euros mensuals en quinze pagues, opció que no s’havia negociat prèviament en les reunions amb la mediació.



Davant del bloqueig de les negociacions, els empleats d’Eulen tornaran avui a realitzar aturades parcials d’una hora a les 05.30, les 10.30, les 16.30 i les 18.30 hores, i dilluns vinent, dia 14, iniciaran una vaga indefinida de 24 hores.



Una vegada més, les principals aglomeracions s’han produït abans de la primera franja d’aturades, a les 05:30 hores, amb un temps mitjà d’espera d’una hora per passar els filtres de seguretat en la T1, mentre que a la T2 les cues han estat una mica menors.



I és que davant del temor de perdre els seus vols, molts passatgers van a l’aeroport amb una antelació de fins sis hores, encara que sovint es troben que les aerolínies encara no han obert els taulells de facturació. Passat el primer torn d’aturada, les cues s’han normalitzat i els viatgers han hagut d’esperar entre deu i vint minuts per passar el control.



Segons Aena, avui hi ha programats 524 vols de sortida des de Barcelona-El Prat, amb un total de 83.660 seients ofertats.