Pyongyang prova la seua capacitat d'assolir Guam llançant un míssil sobre el Japó

Antonio Hermosín / EFE Actualitzada 29/08/2017 a les 11:36

L’assaig nord-coreà va representar una amenaça "seriosa, greu i sense precedents" per a la seguretat nacional, el primer ministre nipó

© Ciutadans sud-coreans miren la notícia del llançament del míssil de Pyingyang. EFE

Corea del Nord va disparar aquest dimarts un míssil per sobre del territori nipó, el que va ser qualificat per Tòquio com un test "de gravetat sense precedents" i amb què Pyongyang va voler provar aparentment la seua capacitat d’assolir l’illa de Guam (EUA). El projectil balístic disparat a primera hora d’avui va sobrevolar l’illa d’Hokkaido, al nord de l’arxipèlag, i va caure en aigües de l’oceà Pacífic, a uns 1.180 quilòmetres de la costa japonesa, segons va detallar l’Executiu nipó.



Es tracta de la primera vegada en què un míssil nord-coreà passa per sobre del Japó en vuit anys, sense comptar altres llançaments que van sobrevolar petites illes del sud-oest de l’arxipèlag, i després que el 2009 i el 1998 Pyongyang llancés sobre territori nipó suposats coets espacials amb tecnologia de míssils balístics.



L’assaig va representar una amenaça "seriosa, greu i sense precedents" per a la seguretat nacional, segons va dir el primer ministre nipó, Shinzo Abe, després de mantenir una conversa telefònica amb el president nord-americà, Donald Trump, per coordinar una resposta ferma davant del nou envit de Pyongyang.



Tòquio, Washington i Seül han sol·licitat avui mateix la convocatòria d’una reunió urgent del Consell de Seguretat de Nacions Unides per tractar l’assumpte, després que a començaments de mes aquest òrgan de l’ONU aprovés noves sancions sobre Pyongyang pel seu llançament d’un míssil intercontinental del passat 4 de juliol.



Però el règim que lidera Kim Jong-un sembla decidit a ignorar la cada vegada més asfixiant pressió de la comunitat internacional, ja que a l’esmentat llançament li va seguir el d’un altre míssil intercontinental a finals d’agost, el de tres projectils balístics de curt abast dissabte passat i la prova d’avui.



Corea del Nord ha provat tretze míssils balístics en el que va d’any i després de l’arribada al poder de Trump, que ha mantingut un encreuament d’amenaces bel·licistes amb Pyongyang de to creixent i ha respost als incessants assajos armamentístics nord-coreans amb exhibicions de poder militar.



L’escalada de la tensió a la península de Corea va assolir un dels seus punts àlgids a començaments d’agost quan l’hermètic país va revelar el seu pla per bombardejar l’entorn de l’illa de Guam, que acull importants bases dels EUA.



Amb el seu últim test, l’Exèrcit nord-coreà voldria demostrar la seua capacitat per assolir l’esmentat territori, encara que va optar per no dirigir el míssil en direcció a l’illa per evitar represàlies de Washington, segons diversos analistes. "En cas d’haver llançat el míssil cap al sud (en direcció a Guam), la resposta nord-americana hauria estat dura, per la qual cosa sembla que (Corea del Nord) va disparar en una direcció diferent per no provocar als EUA", va dir en roda de premsa el ministre nipó d’Afers Exteriors, Taro Kono.



El míssil va recórrer uns 2.700 quilòmetres, i tant la distància recorreguda com la seua altura màxima -uns 550 quilòmetres- apunten que es va tractar d’un projectil d’abast intermedi.



L’illa de Guam es troba a uns 3.200 quilòmetres al sud de la costa aquest nord-coreana.