Vint-i-dos ferits en un atemptat amb una 'galleda bomba' al metro de Londres

EFE Actualitzada 15/09/2017 a les 17:04

© Policies forenses inspecciones el vagó del metro on s'ha produït l'explosió. Efe

Vint-i-dos persones han resultat aquest divendres ferides, encara que cap de gravetat, després de l’explosió d’un artefacte de fabricació casolana en un vagó del metro de Londres, que la Policia britànica investiga com un acte terrorista. L’atac -perpetrat sobre les 08.21 hora local (07.21 GMT)- va passar a l’estació de Parsons Green, en el tram exterior del suburbà de la línia District, que ha estat suspesa parcialment, entre les estacions de Wimbledon i Earls Court.



L’explosió, que va provocar "una bola de foc", segons van assegurar diversos testimonis, es va produir en una galleda blanca que era dins d’una bossa de supermercat en un vagó d’un tren amb capacitat per a 865 passatgers.



Mark Rowley, cap de la unitat antiterrorista de Scotland Yard, va informar que l’artefacte era de fabricació casolana i que membres dels serveis secrets britànics MI5 col·laboren en aquesta investigació i que els agents analitzen imatges de càmeres de seguretat. El cap policial va informar també que hi haurà un desplegament policial més important a tota la capital, especialment a la xarxa de transport. "Si algú té qualsevol informació sobre aquest acte, hauria, si us plau, de trucar-nos amb urgència", va assenyalar Rowley a la població londinenca, a la que va demanar que estigui "alerta" encara que "no alarmada". Rowley, tanmateix, no va poder dir si alguna persona ha estat detinguda en relació amb aquest atac.



La primera ministra britànica, Theresa May, presidirà aquesta tarda una reunió del comitè d’emergència Cobra, format pels principals ministres del Govern. "Els meus pensaments estan amb els que van resultar ferits a Parsons Green i els serveis d’emergència que, una vegada més, estan responent ràpida i valentament davant d’un sospitós acte terrorista", va assenyalar May en una declaració.



L’alcalde de la capital britànica, Sadiq Khan, va condemnar l’atemptat i va assegurar que, "com Londres ha demostrat tantes vegades abans, el terrorisme no intimidarà ni vencerà". "La nostra ciutat condemna enterament aquests individus que intenten utilitzar el terror per fer-nos mal i destrossar la nostra forma de vida. Com Londres ha demostrat una vegada i una altra, el terrorisme no ens intimidarà ni ens vencerà", va assenyalar Khan.



A més, l’alcalde va demanar als londinencs que "mantinguin la calma i romanguin alerta" mentre s’aclareixen els fets. "Estic en contacte directe amb la Policia Metropolitana, el Govern i altres serveis d’emergència que són al lloc. Aquesta tarda acudiré a la reunió del comitè d’emergència Cobra amb la primera ministra", va afirmar Khan.



El Regne Unit ha rebut aquest any diversos atemptats, com el perpetrat el mes de març passat davant del Parlament de Londres; el de l’estadi Manchester Arena, al nord d’Anglaterra, al maig; el del Pont de Londres i el Mercat de Borough, al juny, i un altre, el mateix mes, en una mesquita del nord de la capital britànica. Testimonis dels fets d’avui van relatar que la gent sortia del metro plorant i cridant provocant una estampida per la situació de pànic que es va donar després de l’explosió.



Richard Aylmer-Hall, de 53 anys, un dels viatgers, estava assegut al metro de camí del centre de Londres quan va començar a donar-se una situació de pànic al voltant. Aylmer-Hall va assenyalar que va veure diverses persones ferides provant de fugir i moltes van ser trepitjades mentre intentaven escapar-se de l’estació.



Una dona que estava dempeus a la plataforma mentre els passatgers sortien del vagó del metro va assenyalar que "des de l’altre extrem del tren es veia una bola de foc". En provar de fugir de Parsons Green, molts dels passatgers van sortir amb talls i macadures, per la qual cosa van haver de ser atesos per una ambulància que va acudir al lloc dels fets.



Un passatger, identificat com Lucas, va dir a BBC que va escoltar "una explosió molt forta" i quan va mirar cap enrere semblava haver-hi una bossa cremada però que al principi no ho va relacionar. "Vaig veure persones amb lesions lleus, cremades a la cara, braços, cames, però tots s’ajudaven entre si", va afegir.