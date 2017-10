Puigdemont crida als catalans a "no deixar-se portar per les provocacions"

Avui és una jornada de protesta democràtica, cívica i digna. No us deixeu endur per les provocacions. El món ho ha vist: som gent pacífica. — Carles Puigdemont (@KRLS) 3 de octubre de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat que la d’avui és una "jornada de protesta democràtica, cívica i digna" i ha fet una crida als catalans a "no deixar-se portar per les provocacions".Des del seu compte a Twitter, Puigdemont ha assenyalat: "La pau, el civisme i la dignitat ens han portat fins aquí. L’èxit definitiu depèn que ens mantinguem compromesos com mai. Seguim!"."Avui és una jornada de protesta democràtica, cívica i digna. No us deixeu portar per les provocacions. El món ho ha vist: som gent pacífica", ha escrit.