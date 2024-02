Els pagesos lleidatans van tornar ahir a convocar protestes i talls en diverses carreteres al pla, el Pirineu i la frontera amb França, coincidint amb la reunió de la Plataforma Pagesa, ara Revolta Pagesa, amb Acció Climàtica. Les manifestacions continuaran almenys fins demà davant de la falta d'avenços en la negociació.

Actualització: Talls de trànsit aquest dimecres



A primera hora d'aquest dimecres, els pagesos lleidatans mantenen els talls a l'AP-2 entre Aitona i Albatàrrec, a l'A-2 a Soses i Tàrrega, a l'A-22 i l'N-240 a Almacelles, a l'N-230 a Alfarràs, a l'N-230 i l'N-260 al Pont de Suert, a la C-14 a Bassella i també tallen avui l'LL-12 a Albatàrrec.

“No ens movem, continuem lluitant fins on calgui.” Així ho van asseverar els agricultors i ramaders que ahir van tornar mostrar la seua força tallant de nou amb els tractors algunes de les principals vies de Lleida, coincidint amb la reunió que la plataforma Revolta Pagesa va mantenir amb Acció Climàtica. Les protestes, que es van iniciar a primera hora del dia, van acabar amb la decisió en ferm d’allargar els talls “almenys fins dijous” després que la trobada amb el Govern català no donés “els resultats esperats”. Així ho va assegurar Arnau Capdevila, un dels portaveus de la plataforma a Lleida, que va criticar que el conseller del ram, David Mascort, “ni tan sols s’hagi presentat a la reunió”.

Cues quilomètriques a l’A-2 entre Vilagrassa i Mollerussa en sentit Barcelona aquest dimecres al matí pel tall dels pagesos a Tàrrega / Laia Pedrós

Els talls van començar a primera hora del matí d'ahir dimarts en diversos punts de la demarcació. Desenes de tractors, més de 400 segons els organitzadors, van tallar sobre les 8.30 del matí l’A-2 al seu pas per Tàrrega i Vilagrassa, així com l’accés a Agramunt per la C-14 i a Guissona per l’L-310, la qual cosa va obligar a desviar tot el trànsit per l’interior de la capital de l’Urgell, on en alguns moments es van registrar importants retencions.“Necessitem solucions reals i immediates als problemes que patim de la sequera, la fauna cinegètica, la burocràcia i tot el que estem reivindicant”, va assegurar Jordi Solé, de Revolta Pagesa.

Pagesos s’escalfen al foc al tall de l’A-2 a Tàrrega després d’una nit freda / Laia Pedrós

Els talls en aquesta autovia es van repetir també a Soses, on 250 tractors van tallar tant aquesta via com l’AP-2 en els dos sentits. Un dispositiu dels Mossos d’Esquadra va intentar impedir l’accés dels tractors a l’autopista, però finalment van aconseguir accedir-hi cap a les 9.30 del matí. “Som aquí per exigir a les administracions fets, no paraules, i si no tenim uns compromisos clars i firmats al final del dia ens quedarem aquí el temps que calgui”, va afirmar un dels manifestants, Aleix Dosaigües. Finalment, van decidir allargar la seua protesta en ambdós zones com a “mínim fins dijous”, davant del nul avenç de les converses amb el Govern, sobre les quals fins al tancament d’aquesta edició no es coneixien detalls. Així les coses, part dels concentrats van passar la nit al ras. Aquests talls van provocar també una circulació lenta en altres vies com la C-45, l’LP-7041 i l’LP-7043 per la desviació de vehicles.Les protestes es van repetir en altres vies del pla.

A Lleida va quedar bloquejada l’A-22; a Alfarràs, 60 tractors van tallar l’N-230; a Almacelles, mig centenar de tractors impedien el pas a l’N-240. A Bassella, uns 80 tractors provinents del Solsonès i la Noguera van tallar sobre la deu del matí la C-14, i a l’Alta Ribagorça, uns 20 tractors es van concentrar a les Bordes, al Pont de Suert, a prop de l’encreuament amb l’N-260.Un dels principals objectius de la protesta d’ahir, la primera que la plataforma convocava en coordinació amb Unió de Pagesos, era frenar el trànsit a la frontera amb França per denunciar la competència deslleial. És per això que agricultors i ramaders de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà es van coordinar per dirigir-se en una marxa lenta fins a Puigcerdà, on van tallar l’N-152, impedint el pas de camions a França. A Pontós, a l’Alt Empordà, ja des de la matinada es van concentrar 150 tractors i 400 persones, que van tallar l’AP-7. En ambdós punts els manifestants van revisar els camions i en van buidar alguns dels que porten productes importants de fora de la Unió Europea. Aquesta mercaderia es va donar a causes benèfiques.

De talls n’hi va haver també al coll d’Ares (Ripollès). A totes les zones es va decidir també allargar la protesta fins, almenys, demà, quan Unió de Pagesos havia convocat també mobilitzacions per tot Catalunya.A Tarragona, un centenar de tractors es van concentrar davant de la delegació d’Acció Climàtica i van llançar ous i tomates contra el cordó dels Mossos que custodiaven l’edifici i es va fer una marxa lenta fins a la subdelegació del Govern central. A Barcelona es van concentrar davant d’Acció Climàtica i van demanar dimissions.