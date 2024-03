Lleida es reivindica a Alimentaria

Un QR permet conèixer la traçabilitat a bonÀrea. - BONÀREA Alemany, a Alimentaria amb la seua Mel Selecció L’alcalde de Lleida va visitar l’estand de Vall Companys Marta i Judit Badia, oferint els vinagres de la firma. Un moment de la jornada celebrada a Alimentaria Hiopos Solution presenta el seu robot humanoide José Crespín, a l’estand de Molí La Vansa.

Alimentaria, les gran fira internacional del sector de l’alimentació, va obrir ahir les portes a Barcelona amb la presència d’un bon nombre d’empreses de Lleida, que presenten els seus productes de qualitat, les últimes novetats i busquen ampliar mercats tant d’interior com els internacionals. Alimentaria & Hostelco confia a superar el llindar de 100.000 assistents que va aconseguir fa dos anys, en una edició marcada pels debats sobre la cadena alimentària que han provocat les protestes agràries i amb la corba dels preus dels aliments que “comença a estabilitzar-se després d’un any de rècords”.

Entre les empreses de Lleida que participen en aquest gran fòrum es troben, per exemple, bonÀrea, que com va explicar SEGRE, presenta Directe a l’origen, un projecte tecnològic de traçabilitat dissenyat íntegrament per la mateixa companyia, amb una inversió de 2,1 milions d’euros, que permet als consumidors escanejar un QR als productes de bonÀrea i conèixer-ne la procedència, l’itinerari i les característiques de l’elaboració, així com la informació nutricional i possibles receptes. El Grup Vall Companys, per la seua part, té també un ampli programa d’actes a Alimentaria. Per exemple, i amb el restaurant La Boscana protagonitzaran avui la conferència Tendències càrnies en restauració amb Grup Vall Companys i La Boscana, i posteriorment un showcooking amb productes carnis d’avícola, porcí i boví. Així mateix, Hiopos Solutions, companyia que forma part del Grup ICG (A&K Holding) presenta Hiodom, el primer robot humanoide per a l’hostaleria amb intel·ligència artificial. Interacciona i manté converses de veu amb els clients, els acompanya a la taula i gestiona llistes d’espera, entre altres possibilitats. Torrons i Mel Alemany estrena a Alimentaria Mels Selecció, una selecció de les mels més singulars de cada regió o temporada. Badia Vinagres presenta una nova versió dels vinagres clàssics i un nou disseny de la línia ecològica.

Per una altra banda, la subdelegació del Govern va explicar que, entre d’altres, també són presents a la fira Alimentaria Molí La Vansa, Laumont de Tàrrega, la cooperativa Fruits Secs de les Garrigues, Arbequina, la cooperativa Sant Isidre de les Borges, Torrons Vicens o Bonaventura Borràs.