'Gastrotall' en defensa de la petita pagesia a Lleida

Una trentena d’agricultors i productors de proximitat es van concentrar ahir al carrer Prat de la Riba de Lleida per reivindicar la pagesia sostenible. El tall va tenir lloc davant del comerç d’Ametller Origen, que els participants acusen de no promoure el consum local, extrem que l’empresa nega. La mobilització, convocada per l’Assemblea Pagesa, la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa i l’Assemblea Pagesa Ciutadana, va comptar amb mostres de productes locals, així com exposicions, tallers i fins i tot un dinar popular. Van participar-hi agricultors, artesans i productors oleícoles de les comarques de Lleida, i el tall es va prolongar fins a la nit. Els organitzadors van justificar aquesta iniciativa com una mesura per atansar a la ciutadania “els productes de proximitat basats en pràctiques de producció ecològica i sostenible”. En aquest sentit, van lamentar que no se senten representats per algunes de les protestes organitzades al febrer per pagesos d’altres plataformes agrícoles, al considerar que aquestes deixaven de banda els petits productors. “Moltes de les demandes que vam llegir en diversos manifestos deixaven de banda la petita pagesia”, va explicar a SEGRE Carla Roca, de l’Assemblea Pagesa. Aquest tall coincideix amb altres protestes, organitzades per plataformes d’agricultors i grups en defensa del medi ambient, a les comarques de l’Anoia, Moianès i l’Alt Empordà.

