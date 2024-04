Més de 284 M€ per al sistema d'assegurances agràries

El Consell de Ministres va aprovar ahir el conveni de col·laboració entre l’Entitat Estatal d’Assegurances Agràries (Enesa) i l’Agrupació Espanyola d’Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries (Agroseguro) per valor de 284,5 milions d’euros per a l’execució del 45è Pla d’Assegurances Agràries Combinades i la liquidació de plans anteriors, així com per regular altres àmbits de cooperació.

El conveni constitueix el marc jurídic que permet l’execució del Pla d’Assegurances Agràries Combinades, amb la definició del procediment per a la liquidació de les subvencions descomptades en el moment de la contractació. A més, s’hi estableixen les bases de col·laboració entre Enesa, que té la funció de concedir les subvencions a la contractació de les pòlisses d’assegurances agràries, i Agroseguro, a qui en correspon la gestió, per compte i en nom de les entitats asseguradores que formen part del pool de coassegurances.

Les indemnitzacions abonades per Agroseguro als agricultors i ramaders assegurats a Lleida pels sinistres registrats durant l’any 2023 es van elevar fins als 54,3 milions d’euros. Aquesta xifra representa pràcticament la meitat de les indemnitzacions que va abonar a Catalunya, amb 110,3 milions, per sinistres en 178.000 hectàrees assegurades.