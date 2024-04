El consum de gasoil agrícola s'enfonsa un 27% a Lleida per efecte de la sequera

El consum de gasoil a les explotacions agràries de Lleida es va enfonsar un 27,21% l’any passat. És una més de les conseqüències de la sequera a la demarcació. D’una banda, es van frenar sembres com el cas del panís a la zona regable del canal d’Urgell davant de l’escassetat d’aigua, l’ús de la qual es va prioritzar per assegurar la supervivència dels fruiters. De l’altra, que amb algunes de les collites enfonsades, les necessitats de gasoil per a la maquinària va ser molt menor, per exemple en el cas dels cereals o dels farratges, per posar alguns exemples.

En concret, l’any passat els pagesos de Lleida van consumir 77.570 tones de gasoil B (bonificat), mentre que l’exercici anterior s’havien assolit les 106.371 tones, segons dades de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers (Cores).El gasoil d’automoció també ha vist reduït el seu consum a la demarcació. En aquest cas la caiguda és d’un 4,42%, fins a les 282.339 tones, que es relaciona en part pels canvis que s’estan produint al parc automobilístic de la demarcació. Per tipus de combustible, la venda de cotxes dièsel a la província es van contreure un 11,58 per cent l’any passat, fins als 817 turismes i totterrenys, mentre que la venda de cotxes de gasolina (2.206) va créixer un 12,44% i la resta de combustibles, un 25,35% (2.853). L’exercici anterior els conductors es van proveir a Lleida d’un total de 58.288 tones de gasolina de 95, xifra que suposa un augment del 5,43%. La venda de gasolina de 98, per la seua part, és molt inferior en volum, amb 2.830 tones, però en aquest cas el repunt va arribar a ser d’un 7,44 per cent. En el conjunt de l’Estat, el consum de combustibles d’automoció va ascendir a 27,61 milions de tones (-1,1%).

La demarcació té la gasolina més barata de la Península

La demarcació de Lleida es manté com el territori peninsular més econòmic per comprar gasolina de 95, seguida d’Almeria i Múrcia. Al contrari, on resulta més car proveir-se és Guipúscoa i Astúries, segons l’últim butlletí de carburants en estacions de servei que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. En el seu estudi amb les dades del gener passat, afirma que Lleida va ser desbancada per Múrcia com la més econòmica a l’hora de proveir-se de gasoil després de set mesos consecutius sent la província més econòmica. Les més cares, per aquest ordre, són Astúries, Conca i Guipúscoa. La mitjana de Lleida en el cas de la gasolina va ser d’1,506 euros el litre, mentre el gasoil A va tenir una mitjana d’1,468 euros.Aquest any, els preus dels carburants han recuperat la tendència alcista, tot i que moderada.