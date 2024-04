UP critica el Govern per respondre a les demandes amb “més inspectors”

El responsable de cultius herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevila, va acusar ahir el Govern de respondre a les demandes dels pagesos amb uns “increments d’inspeccions, en lloc de reduir la burocràcia a què estan sotmesos els agricultors i ramaders”. Caudevila es referia així a l’autorització d’ampliació de plantilla per part del departament d’Acció Climàtica en 209 efectius, que explica per “donar resposta a nous requeriments i actuacions vinculades amb la gestió i la resolució de situacions provocades pel llarg i extrem període de sequera”. Són dotze efectius per a la nova Política Agrària Comuna i el desplegament de la llei d’espais agraris, onze per a la prevenció d’incendis i la gestió forestal, uns altres onze per al nou model de reserves de caça, 52 per a la implementació del quadern integrat d’explotació i ús sostenible de productes fitosanitaris, uns altres 52 per a l’ordenació ramadera i sanitat animal entre altres aspectes, catorze per a ordenació i gestió d’espais naturals protegits, vint per a autoritzacions ambientals i, finalment, trenta-set per al desplegament de serveis territorials i serveis transversals. Caudevila va criticar que aquest desplegament, publicat ahir al Diari Oficial de la Generalitat, afecta tots els agricultors i ramaders d’una manera o altra. “Hem demanat menys burocràcia i ens posen més fiscalitzadors, amb la qual cosa incrementen la pressió sobre el sector i els pagesos ens veurem obligats a més contractes amb gestories per poder treballar”, es va lamentar.

D’altra banda, Unió de Pagesos considera que les mesures del Govern central davant de les exigències del sector “van en bona línia però són insuficients”. Valora la simplificació i flexibilització dels ajuts i les assegurances agràries, el manteniment de mesures fiscals i el reforç dels controls a productes importats de fora de la Unió Europea. No obstant, titlla d’insuficient la flexibilització de terminis i reducció de la burocràcia i les mesures de finançament impulsades en 223 davant de la sequera i els costos: “No s’han repercutit adequadament en els preus percebuts per l’agricultura.”Així mateix, a la taula sectorial celebrada ahir va apostar per l’alliberament de mascles estèrils de la mosca mediterrània de la fruita per controlar els danys de la plaga a les zones fruiteres catalanes. També va demanar que es determinin mesures per evitar l’enfonsament del preu en origen del préssec i nectarines en cas de solapament de campanyes en zones productores d’Espanya. Per una altra banda, vol conèixer el nombre de fruticultors professionals exclosos dels ajuts per sequera durant l’any 2023 i reclama mesures per a ells.