UP reivindica a Lleida la pagesia en el seu 50 aniversari

Unió de Pagesos va reivindicar ahir a Lleida la pagesia entre crides a la unitat al camp i a impulsar mesures per garantir el relleu generacional al sector. El sindicat va presentar la mostra Visca la terra! 50 anys d’Unió de Pagesos, exposada a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i que repassa la història del sindicat amb el motiu del 50 aniversari de la seua fundació. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, va advertir que el sector viu un moment sensible i va reclamar mesures per fomentar el relleu generacional, alhora que va denunciar l’“excés” de burocràcia a què estan sotmesos els agricultors i ramaders. També va demanar a les administracions col·laboració a l’hora de combatre l’“especulació de la terra i l’aigua” i, després de reivindicar la importància d’agricultors i sindicats, va assegurar que les mobilitzacions impulsades per les organitzacions agràries al febrer “han augmentat l’autoestima de la pagesia”.

A l’acte van acudir una quarantena de persones, entre les quals afiliats al sindicat i autoritats, com el president de la Diputació, Joan Talarn, que va definir l’agricultura com a eix de l’economia de Ponent. La mostra es podrà visitar fins al dia 28 d’aquest mes.