Lleida estrena la primera finca amb cultius i energia solar i hi ha projectes per a dos més

HAURAN DE TENIR UN RENDIMENT AGRÍCOLA D’ALMENYS UN 60 PER CENT

n Les normes que la Generalitat ha establert per a les futures centrals agrovoltaiques pretenen assegurar que es mantingui l’explotació agrícola de les finques on els cultius es combinin amb panells solars. Els promotors tindran l’obligació de mantenir-los durant tota la vida útil de les plaques fotovoltaiques, i el rendiment dels terrenys haurà de ser d’almenys un 60% respecte al de parcel·les en les quals no s’explota l’energia solar.

Les regles per a les instal·lacions agrovoltaiques, que la Generalitat ja ha publicat al web del departament d’Acció Climàtica, estableixen que aquest tipus de projectes no podran alterar l’estructura natural del sòl i hauran d’evitar-ne la degradació. Això no inclou instal·lacions com centres de transformació i camps closos. A les comarques de Lleida, alguns projectes agrovoltaics han xocat amb oposició veïnal o han rebut informes desfavorables.

Lleida ha estrenat la primera finca agrícola que uneix cultius i energia solar. Es tracta de la instal·lació agrovoltaica experimental que l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha construït a Mollerussa. Combina fruiters i una estructura metàl·lica amb plaques fotovoltaiques dissenyada no només per generar electricitat, sinó també per protegir els arbres. A aquesta instal·lació pionera se sumen projectes per a dos més, tant una com l’altra en tramitació a la comarca de l’Urgell, mentre que la Generalitat ha establert normes per regular futures instal·lacions d’aquest tipus.

La finca experimental de Mollerussa té una extensió de 2.880 metres quadrats amb pomeres de les varietats golden i gala. S’hi proven dos tipus d’instal·lacions solars: una amb plafons translúcids que permeten el pas de la llum solar i una altra amb plaques fotovoltaiques mòbils, l’orientació de les quals varia per dosificar la llum que reben els arbres. Així ho va explicar ahir el cap de programes de fructicultura de l’IRTA, Luís Asín. En total, s’han col·locat un total 322 plaques fotovoltaiques, a una altura d’entre quatre metres i mig i cinc metres i mig d’altura.Una vegada entri en funcionament la finca experimental de Mollerussa, els investigadors estudiaran com l’ombra que projecten els panells solars afecta la humitat de terra i la producció de la fruita. Segons Asín, aquest estudi permetrà conèixer si l’ombra ajuda a reduir la temperatura i crear un microclima beneficiós en episodis de calor, quan l’arbre pateix més estrès. Asín va remarcar que aquest any es podran conèixer els primers resultats d’aquest pla pilot, de cinc anys.

La instal·lació solar ha de dosificar la llum que reben els arbres i sustentar malles contra calamarsa

La directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya, va visitar la finca experimental i va explicar que aquest projecte, el cost del qual ascendeix a un total de 813.389 euros, està finançat per Fons Climàtic. Aquest, al seu torn, es nodreix de l’impost sobre les emissions dels vehicles. Suposa una recaptació de cinquanta milions d’euros a l’any, que es destinen a projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic.Per la seua part, la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, va destacar la importància de l’“agrovoltaisme” com a eina per fer compatible la producció d’aliments amb la d’energia.