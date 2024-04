Les pluges arriben en un moment "clau" perquè la campanya del cereal d'hivern a Ponent pugui tirar endavant

detail.info.publicated acn

Les pluges dels darrers dies a les comarques de Ponent s'han produït en un moment "clau" perquè la campanya del cereal d'hivern pugui "tirar endavant" i els pagesos aspirin a tenir una collita "raonable", segons ha explicat aquest dimarts el responsable del sector d'herbacis d'Unió de Pagesos (UP), Santi Caudevilla. Tot i això, Caudevilla ha lamentat que les precipitacions han arribat tard en determinats conreus de secà, que ja estaven gairebé morts. Per tant, l'aigua caiguda serà insuficient per recuperar-los i tan sols contribuirà a l'aparició de males herbes. D'altra banda, Caudevilla ha alertat que els costos de producció d'enguany sumat al preu baix del cereal pot derivar en pèrdues per als agricultors.

Caudevilla ha dit que les pluges dels darrers dies són "benvingudes" perquè eren "molt necessàries" i han arribat justament en un moment "clau" perquè el cereal d'hivern pugui tirar endavant. Així mateix, el responsable d'UP ha indicat que si en el pròxim mes no hi ha cap factor que perjudiqui els cultius, la collita podria ser "raonable, però no excepcional", atès que la climatologia no ha estat prou favorable d'ençà que es va iniciar la campanya.

D'altra banda, les precipitacions han arribat massa tard per als conreus de secà que estaven crítics o gairebé morts en algunes zones de Ponent. En aquestes finques, el responsable d'UP ha lamentat que l'aigua caiguda només afavorirà l'aparició de les males herbes i perjudicarà la qualitat de la "poca" collita que es pugui salvar.

Amb tot, Caudevilla també ha alertat que es podria donar la circumstància que les collites finalment "no fossin molt bones" i això es sumés al preu baix del cereal i al fet que enguany hi ha hagut un augment "terrible" dels costos de producció, la qual cosa podria derivar en pèrdues per als pagesos.