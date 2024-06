La campanya de la fruita tensa els serveis municipals al Baix Segre i el Baix Cinca

“No és un problema, és una realitat que ens toca viure en un poble que viu de la fruita”, explica Rosa Pujol, alcaldessa d’Aitona, un dels municipis que en els propers mesos “duplicaran, o més”, la seua població per l’afluència de treballadors de temporada.

Això suposa que augmenten el consum d’aigua i la generació de residus, que obliga a reforçar aquests serveis municipals. Encara que no és aquest el principal problema que afronta el municipi. “El que necessitem és gent que faci carrer”, assenyala Pujol, que apunta a la necessitat de disposar de més dinamitzadors socials, el reforç de la qual depèn de la Generalitat, i de personal dedicat a la neteja de carrers. No obstant, afegeix, “portem tant temps vivint-ho que ja comencem a saber-ho gestionar”I també més seguretat per l’augment de la població flotant, que es pot arribar a acostar a les 3.000 persones a Aitona. “Els Mossos haurien d’augmentar la dotació i donar servei de manera contínua les 24 hores al municipi”, reclama.Josep Antoni Romia, alcalde de Seròs, on diversos temporers dormen al carrer des de fa uns dies per falta d’allotjament i d’ocupació que els hi doni accés, critica que “les autoritats superiors, Generalitat i Govern central, no fan res i ens deixen el problema als pobles”.“Hi ha molta gent sense papers, i no se’ls pot donar feina ni sostre. L’ajuntament no té recursos per organitzar cap dispositiu. Com sempre, ens deixen abandonats”, afegeix Romia.

També comença a augmentar l’afluència de temporers a Fraga, on l’ajuntament i Càritas han posat en marxa un complex de quatre habitatges prefabricats amb quaranta places que serviran d’allotjament transitori per a temporers entre la seua arribada a la ciutat i la seua incorporació a les feines, que comporta per als empresaris l’obligació d’allotjar-los. “Sortirem del pressupost, però el principal és que les persones estiguin bé i que els tècnics puguin atendre-les”, va dir Amparo Tierz, directora de l’organisme diocesà a Barbastre-Montsó. “Aquest projecte suposa per a Fraga un avenç en un tema que ha estat enquistat durant moltíssims anys”, va assenyalar l’alcalde, Ignacio Gramún. L’últim mes han passat per l’alberg vuitanta jornalers, mentre que la previsió d’ús dels nous habitatges és de 350 fins al setembre.Quina pressió demogràfica, i de demanda de serveis, genera la campanya de la fruita? Hi ha consens que de maig a setembre la població creix al Baix Cinca entre 8.000 i 10.000 persones i de 20.000 a 25.000 al Segrià, el Pla, l’Urgell, les Garrigues i la Noguera.

Queixes per l’escassa revisió dels contractes a la Seguretat Social

La picaresca de la documentació prestada, que consisteix en l’entrega per part d’un treballador sense papers de la identificació d’un altre que els té en regla perquè sigui aquest últim qui figuri com a contractat, comença a sovintejar en la campanya de la fruita. Això, segons apunten des de les organitzacions agràries, posa de manifest la laxitud dels controls que porten a terme la Seguretat Social i els serveis d’ocupació autonòmics, ja que s’acaba visant la contractació d’algú que ja està treballant en una altra comunitat. Aquestes pràctiques exposen l’empresari a multes de 3.000 a 10.000 euros si són detectades per la Inspecció.