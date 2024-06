Dinamarca cobrarà "un impost sobre les flatulències" de vaques i porcs a partir de 2030

detail.info.publicated Redacció l

Dinamarca ha anunciat una innovadora proposada per combatre el canvi climàtic: a partir de 2030, els ramaders hauran de pagar un impost per les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle generades per les seues vaques, ovelles i porcs. Aquest pla, liderat per la primera ministra socialdemòcrata Mette Frederiksen, marca un pas significatiu cap a la sostenibilitat al sector agrícola.

El ministre d'Impostos, Jeppe Bruus, va explicar que aquesta mesura té per objectiu reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del país en un 70% per a l’any 2030. "Aquest és un gran pas cap a la neutralitat climàtica el 2045", va afirmar Bruus, destacant que Dinamarca serà el primer país en imposar un impost real sobre les emissions de CO2 en l’agricultura, esperant que aquesta iniciativa inspiri altres nacions a seguir el seu exemple.

L’acord es va assolir després d’intenses negociacions entre el Govern de coalició, agricultors, representants de la indústria i sindicats. El nou impost imposarà un cost de 300 corones daneses (aproximadament 40 euros) per tona de CO2 el 2030, augmentant a 750 corones (uns 100 euros) el 2035. No obstant, a causa d’una deducció del 60% de l’impost sobre la renda, el cost efectiu començarà a 120 corones (16 euros) i augmentarà a 300 corones (40 euros) el 2035.

L’impost encara necessita ser aprovat pel Parlament de Dinamarca, conegut com a Folketinget, però s’espera una aprovació ràpida a causa del consens aconseguit. La Societat Danesa per a la Conservació de la Naturalesa, l’organització ambiental més important del país, va qualificar l’acord com "un compromís històric" que estableix les bases per a una transformació de la indústria alimentària a partir de 2030.

La ramaderia és una font significativa d’emissions de metà, un gas amb efecte d’hivernacle que atrapa 87 vegades més calor que el diòxid de carboni en un període de 20 anys, segons la Administración Nacional Oceánica i Atmosfèrica dels Estats Units. A Dinamarca, on hi ha aproximadament 1,4 milions de vaques, una vaca típica emet al voltant de sis tones mètriques de CO2 a l’any. El sector ramader, incloent la producció de porcs i lactis, contribueix notablement a aquestes emissions.

A nivell global, la ramaderia és responsable del 32% de les emissions de metà d’origen humà, segons el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. En un context similar, Nova Zelanda va intentar implementar una legislació sobre impostos a les emissions agrícoles el 2022, però el projecte va ser rebutjat després de la resistència del sector agrícola i un canvi de govern el 2023.

Amb aquesta iniciativa, Dinamarca reafirma el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i estableix un precedent en la regulació de les emissions agrícoles. La mesura, que enfronta reptes significatius, podria transformar la forma en què els països aborden les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en el sector agrícola i servir com a model per a futures polítiques internacionals.