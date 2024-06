Acció Climàtica exigeix la devolució d'ajuts per les gelades del 2022

Unió de Pagesos denuncia que el departament d’Acció Climàtica, que ha iniciat la revisió dels ajuts que va concedir a agricultors de fruita dolça i fruita seca per compensar les pèrdues per les gelades del 2022, està reclamant als pagesos la devolució de forma íntegra o parcial de l’import que els va abonar per, en la majoria de casos, errors administratius comesos per la mateixa conselleria.

L’organització agrària explica que l’errada administrativa comesa per Acció Climàtica, que acaba de començar a revisar la concessió d’aquestes mesures de suport, consisteix a haver aplicat un mòdul d’ajuda superior al que havia estat sol·licitat pel beneficiari i per la qual cosa ara se li demana que torni l’ajuda més els interessos generats. Aquest error afecta, de moment, de forma general, tots els que van sol·licitar ajuda per ametller ecològic en regadiu no assegurat, ja que en la resolució de l’ajuda concedida el departament els va aplicar un mòdul d’ajuda de 1.736 euros per hectàrea en lloc dels 651 euros/ha que establia l’ordre que els regulava, error que l’administrat no podia detectar si s’atenia al que li indicava la resolució de l’ajuda. Sergi Martín, responsable de fruita seca d’Unió de Pagesos, va afirmar que fins a la data han tingut constància d’almenys una desena de reclamacions a les zones de Tarragona i Lleida, totes relacionades amb aquest tipus de cultius. Tanmateix, no descarta que puguin arribar-ne més, ja que les revisions dels ajuts s’acaben d’iniciar i que pugui afectar pagesos que van rebre pagaments per un altre tipus de cultius.

A més, aquesta situació, denuncia, provoca que els pagesos que van tributar pel sistema de mòduls, un 80 per cent del total, ho fessin de més el 2022, ja que al ser una ajuda directa, va tributar al voltant d’un 20 per cent per uns ingressos que ara ha de tornar. Alhora, en moltes ocasions, l’import que se’ls reclama ascendeix a milers d’euros, una despesa que els agricultors no poden assumir i, encara menys ja iniciada la campanya agrària, quan molts costos de producció ja s’han assumit i la nova collita encara no ha generat ingressos.És per això que Unió de Pagesos ha sol·licitat una reunió urgent amb el departament per abordar aquest problema i espera rebre resposta. El sindicat agrari va lamentar que una ajuda que va costar molt que la Generalitat acabés acceptant i que va ajudar els pagesos a superar l’impacte de les gelades del 2022, ara, per una gestió nefasta, es convertirà en un problema més que en una solució.El departament d’Acció Climàtica va declinar fer declaracions sobre això i va afirmar que ha d’estudiar el tema en profunditat.