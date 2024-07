Acció Climàtica posa a l'abast dels ramaders d'aviram una eina per poder calcular els costos reals de producció

Presentació de la nova eina per al sector avícola per calcular els costos reals de producció celebrada a la seu d'Acció Climàtica de Lleida.Anna Berga / ACN

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha posat a l'abast del sector avícola una nova eina perquè les granges integrades puguin calcular els costos reals de producció. Consisteix en un full de càlcul "intuïtiu i fàcil d'utilitzar" que calcula aquests costos amb l'objectiu de donar "transparència" a la cadena alimentària perquè els ramaders puguin vendre per sobre d'aquest preu. I és que malgrat sobre el paper la llei de la cadena alimentària diu que s'ha de pagar als productors per damunt del preu de cost, la realitat és que fins ara era difícil calcular amb precisió aquest cost real de producció. A Catalunya hi ha al voltant d'un miler de granges d'aviram, de les quals el 95% estan integrades.

El director general d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, Joan Gòdia, ha destacat que es tracta d'una eina que ha estat "consensuada" entre els ramaders integrats i les empreses integradores amb l'objectiu de fer un millor control de la llei de la cadena alimentària. I és que Gòdia ha afegit que la dificultat per calcular el preu exacte de producció per animal ha fet que pràcticament no s'hagin obert expedients d'incompliment de la llei de la cadena alimentària.

El departament ha treballat la iniciativa conjuntament amb Unió de Pagesos i la Federació Avícola Catalana. El resultat és una eina que consisteix en un full de càlcul que determina el llindar de benefici del productor a partir dels ingressos percebuts i els costos fixes i variables.

L'eina s'ha treballat durant un any i s'inspira en el mateix model que Acció Climàtica va desenvolupar per al boví de llet. De fet, el departament treballa per poder desenvolupar una eina més transversal per a tot el sector.