La UdL estudia com evitar la deshidratació i l'estrès per calor a temporers de la fruita

Coincidint amb l’inici de la campanya de recol·lecció de la pera llimonera, un equip interdisciplinari de la Universitat de Lleida estudia l’estrès per calor i la deshidratació d’una desena de temporers agrícoles que treballen a les finques Roca d’en Bou de Térmens. Els participants en l’estudi són equipats amb dispositius tecnològics que permeten monitorar en temps real el seu estat d’hidratació. Aquests braçalets detecten la pèrdua de líquids i electròlits a través de la suor, proporcionant dades valuoses per dissenyar intervencions futures i pautes d’hidratació personalitzades.

Les proves formen part del projecte Hidroponent, una investigació per mitigar els efectes del canvi climàtic, que desenvolupen investigadors dels departaments d’Infermeria i Fisioteràpia, Enginyeria Informàtica i Disseny Digital, Ciències de l’Educació i Filologia i Comunicació de la UdL. Durant quinze dies es recullen diferents paràmetres biomèdics, com el pes, la freqüència cardíaca i la tensió arterial dels temporers, abans i després de la jornada laboral, així com la temperatura i la humitat ambiental. Aquests controls es porten a terme sense interrompre ni alterar les seues condicions de treball per no interferir en els resultats finals, va assegurar Judith Roca, una de les investigadores.L’objectiu principal d’aquesta fase de l’estudi és determinar i avaluar els paràmetres fisiològics i ambientals que incideixen en la hidratació dels treballadors de la fruita durant les onades de calor i identificar els factors de risc per a la salut associats a les altes temperatures.Els resultats obtinguts en aquesta campanya permetran crear recomanacions i intervencions contra la deshidratació adaptades a les onades de calor, que es podran extrapolar en altres condicions laborals de màxima calor a l’aire lliure. Es compartiran amb administracions i entitats agrícoles perquè es puguin implementar en la pròxima campanya de la fruita. “Es determinaran pautes per beure més o fins i tot prendre begudes més energètiques”, va dir Roca.Per la seua part, Jaume Gardeñes, propietari de la finca on s’està fent l’estudi i responsable de Fruita Dolça del sindicat Unió de Pagesos, ha explicat que si el sector no es pot adaptar a la calor, més intensa cada any, s’hauran d’adaptar els horaris de recol·lecció, a més d’hidratar-se bé.

Investigació entre la gent gran i els nens

La investigació se centra en persones grans usuàries de residències a Lleida, temporers de la fruita i alumnat d’educació Infantil i Primària. El projecte ja es prova a la residència pública Balafia II de Lleida i després es posarà en marxa a l’escola d’Alcoletge.