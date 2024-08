Raimat inicia la verema en dates habituals i amb una previsió de qualitat excel·lent

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El celler Raimat, de la DO Costers del Segre, ha iniciat aquest dilluns la verema. Per la seua situació i clima és, tradicionalment, una de les primeres veremes d’Europa, tot i que aquest any torna a iniciar-se a l’agost gràcies a les bones temperatures de maig i juny i l’absència d’onades de calor persistents fins a finals de juliol. Cal recordar que l’any 2022, excepcionalment càlid, la verema va començar el 29 de juliol i, l’any passat, el 31, després de la primavera més seca i càlida des que hi ha registres.

La previsió del celler és recollir prop de 6’5 milions de kg de raïm (100% ecològic) per als vins de Raimat, un 10% menys que l’any 2023, per culpa de les gelades que van afectar part de la vinya el passat mes d’abril. Pel que fa a la qualitat, es preveu una anyada excel·lent, amb ceps totalment sans i un raïm molt equilibrat.

Per a Joan Esteve, director del celler,"la meteorologia d’aquest 2024 ha estat més normal, malgrat seguim en emergència climàtica. Per tant, per a garantir una producció vitivinícola de qualitat i sostenible, hem de seguir innovant, practicant agricultura regenerativa i sent cada cop més eficients en l’ús de l’aigua; amb tècniques de reg de precisió o soterrat.”

Una vuitantena de persones participaran en la verema, que comença amb la collita de les varietats chardonnay, pinot noir i xarel·lo, segueix amb albariño i godello, i acaba amb ull de llebre, garnatxa i cabernet sauvignon, cap a l’octubre. A Raimat, celler amb la vinya ecològica més gran del món, s’inicia la verema de matinada, en les hores més fresques del dia, de forma manual i per una sola cara del cep. Així s’aconsegueix la selecció del millor raïm, amb l’objectiu d’obtenir expressions úniques a nivell de sabor i aromes.

Pioners en l’ús de llum ultraviolada a la vinya

El celler lleidatà també torna a ser pioner en tècniques de viticultura ecològica i aquesta verema recollirà per primer cop raïm de ceps que no han rebut cap mena de pesticida: ni químic ni orgànic (el que s’usa en la viticultura ecològica). Ho ha aconseguit gràcies a un innovador sistema per controlar malalties de la vinya com l’oïdi i el míldiu només a través de llum ultraviolada tipus C. S’ha aplicat amb un prototip amb forma de túnel en una extensió de prop de 5 hectàrees (l’equivalent a 5 camps de futbol). Als ceps d’aquesta zona no se’ls ha aplicat cap producte fungicida, fins ara imprescindibles per a prevenir i controlar aquest tipus de fongs. Els resultats són molt prometedors, segons el celler.

Prototip de Raimat per a aplicar llum ultraviolada als ceps.Celler Raimat

Les claus d'aquesta tècnica són les propietats de les ones UV tipus C i l’aplicació nocturna. La majoria de microorganismes que creixen a la planta han desenvolupat defenses bioquímiques que s’activen amb la llum solar, però no funcionen de nit. Per això, l’aplicació de llum UV de nit, i amb baixes emissions, aconsegueix matar el patogen sense danyar la planta ni els insectes beneficiosos.

L’aplicació de llum ultraviolada nocturna per controlar els fongs en els conreus es va iniciar a finals del segle XX de forma experimental als Estats Units, després que investigadors de la Universitat de Cornell (Nova York) demostressin la seva eficàcia. Aquest tipus de llum, en canvi, ja s’utilitza per a desinfectar espais com hospitals.