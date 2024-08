Lleida inicia la collita de pera conference amb bons calibres però caiguda de producció

Publicat per acn / redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La collita de pera conference ha arrencat aquesta setmana a Ponent amb bones expectatives pels bons calibres i qualitat malgrat la davallada de producció per la problemàtica del borró floral que hi va haver a la primavera. Aquesta varietat s'ha començat a collir uns deu dies abans del que se sol fer, que és passada la mare de Déu d'agost. La setmana passada es van fer les comprovacions de sucre pertinents i es va veure que els fruits ja estaven al punt, per la qual cosa, els pagesos que estan en disposició, ja han començat a collir-la. Jaume Gardeñes, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos (UP), ha lamentat que en algunes finques hi haurà entre un 50 i un 80% menys de peres i per tant el sector perdrà "potencial productiu".

Gardeñes ha explicat que els pagesos es troben enguany amb una "casuística" que no havien vist mai pel que fa a la collita de pers i és aquesta important caiguda de la producció per la falta de borró floral a la primavera. Les causes cal buscar-les en les fortes onades de calor que hi va haver l'estiu passat però també en moments determinats de la primavera amb pics importants.

Les previsions fetes públiques pel Departament d'Acció Climàtica i Afrucat fa uns dies ja van apuntar a un 50% menys de collita en pera conference a la demarcació de Lleida passant de les 60.400 tones al 2023 a les poc més de 30.100 d'enguany. Davant aquesta retallada, Gardenñes lamenta que els afectats poca cosa hi tenen a fer ja que l'assegurança agrària no cobreix aquesta minva.

De la seua banda, el president d'Asaja Lleida, Pere Roqué, ha valorat la qualitat "extrema" que té enguany la pera conference, que també presenta calibres força grossos. En concret, Roqué ha destacat el sabor de la varietat i que la dolçor que té és molt superior a la d'altres països competidors com Holanda o Bèlgica, per la qual cosa no preveu "cap problema" a l'hora de comercialitzar l'aliment. De fet, el president d'Asaja Lleida considera que "ha de ser un dels millors anys pel que fa a fluctuació comercial tant a nivell de gust com de volum".

Tanmateix, Roqué ha lamentat que la campanya ve marcada per aquesta reducció de la producció, fet que ja ha notat durant l'inici de la collita en les finques que té a l'Horta de Lleida, un altre dels indrets on ja s'ha començat a collir pera conference a Ponent.