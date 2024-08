La llengua blava s'estén amb més focus al Sobirà i el Solsonès

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La llengua blava, malaltia que pot afectar de forma especial el boví i l’oví, s’està estenent a la província de Lleida i després dels primers focus declarats a l’Alt Urgell, ara s’hi sumen casos detectats a les comarques del Pallars Sobirà i el Solsonès, segons dades de la conselleria d’Agricultura. Els ramaders ja havien alertat del risc que s’expandís a la zona amb casos i instaven que s’accelerés la vacunació tan aviat com fos possible, com a única via per poder frenar la llengua blava.

De fet, ja són prop d’una vintena les comarques amb la confirmació d’animals encomanats. A més de les lleidatanes es troba la Cerdanya, el Vallès Occidental, el Bages, el Maresme, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva, Osona, la Garrotxa, el Ripollès, el Berguedà i el Moianès. En el cas les comarques citades de Lleida, el ministeri d’Agricultura té comptabilitzats focus a Ribera d’Urgellet, les Valls de Valira, Montferrer i Castellbò, Alàs i Cerc, Coll de Nargó, Odèn, Navès, Cava, la Coma i la Pedra, Baix Pallars, Esterri de Cardós i Estamariu.

Les tres comarques de Lleida amb focus compten amb 761 explotacions susceptibles, ja que són d’oví o boví, bé sigui de carn o de llet. A l’Alt Urgell són 335, a les quals s’afegeixen 218 del Solsonès i 208 més del Pallars Sobirà. En el cas de la Cerdanya, les granges de boví i cabrú arriben a les 242, segons les últimes dades públiques de la conselleria d’Agricultura. En el cas del conjunt de la província de Lleida, les de ramaderia representen 3.031 granges.La malaltia també s’ha detectat al Principat d’Andorra, amb un primer cas fet públic el mes de juliol passat, que afectava un xai.

La llengua blava és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, i que pot afectar remugants domèstics i salvatges. No afecta les persones i per tant el consum de la carn i la llet és totalment segur. Hi pot haver des d’animals asimptomàtics fins a d’altres que acabin cursant la malaltia i fins i tot la mort. En alguns caps de bestiar pot provocar avortaments i també malformacions en les cries.