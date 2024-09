Les compensacions pels danys de les gelades i la pedra en la fruita s'acostaran als 12 milions

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia estatal d’assegurances agràries Agroseguro estima que les indemnitzacions als productors de fruita dolça de Lleida afectats per les gelades de l’abril, les tempestes de granís registrades aquest estiu i la carència de quallats ascendiran a uns 12 milions d’euros. Així ho va explicar ahir el director de l’entitat a Catalunya, Xavier Joana, en el transcurs d’una visita a una finca de pomeres de Barbens al costat del subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, i pèrits d’Agroseguro que van avaluar els danys que aquestes incidències climàtiques van deixar en les pomes, entre els principals danys a la pell de les fruites o malformacions pel mal desenvolupament per l’excés de fred. La xifra queda molt lluny de la registrada durant la campanya del 2022, quan les incidències climàtiques van deixar danys per un valor de rècord superior a 245 milions d’euros, per la qual cosa els pèrits consideren que aquesta ha estat una “campanya bastant bona a nivell global respecte a les viscudes els últims anys”, a excepció d’alguns cultius com les peres, que no han tingut una bona producció. En la campanya de peritatges iniciada a l’abril amb les gelades que van afectar la fruita dolça han participat prop de cinquanta tècnics de l’entitat asseguradora. La situació ha estat diferent en altres cultius, com el del cereal de secà, encara molt afectat per la sequera, en què les indemnitzacions assoliran els 32 milions, va estimar Joana, que va explicar que durant aquest any s’han peritat 140.000 hectàrees afectades, 90.000 de les quals a la província de Lleida. Així mateix, aquest any la vinya ha estat dels cultius amb més sinistralitat a nivell de tot Catalunya, a causa, d’una banda, de la sequera, que ha matat moltes vinyes que no han pogut resistir la falta d’aigua i les altes temperatures per tercer any consecutiu, però també a les gelades de primavera, que han fet minvar la producció. Malgrat que les zones amb més afectació han estat Barcelona i Tarragona, també s’han vist afectades finques a Lleida, a la Noguera i les Garrigues, principalment. Aquesta situació ha fet que augmentin les hectàrees assegurades en aquest sector.

Afrucat i Femac donen suport a una quinzena d’emprenedors

Una quinzena d’emprenedors de la província de Lleida i d’altres zones de Catalunya participen en el programa d’acceleració Emprèn Agro Cat, que impulsen Afrucat i Femac. L’objectiu d’aquest programa, a través del qual els participants rebran mentoria i formació en aspectes com les finances, el màrqueting o aspectes legals, és donar impuls a projectes que ajudin a la transformació del sector agroalimentari, fent-lo més innovador, sostenible i competitiu. El programa, que es va iniciar ahir amb la presentació dels participants i els mentors que els acompanyaran en el procés, finalitzarà al desembre. Després es reconeixeran les tres millors iniciatives d’entre les quinze que s’han presentat amb l’objectiu que puguin consolidar-se i emprendre un camí profitós dins del seu sector. Segons va explicar el director general d’Afrucat, Manel Simón, el sector agroindustrial de Lleida necessita aquest tipus d’emprenedors per poder complementar la tasca que realitzen els productors i per això Afrucat i la Femac han tirat endavant aquesta iniciativa d’acompanyament que compta amb la col·laboració d’Acció de la Generalitat i d’altres figures d’inversió del territori.Entre els participants en aquest programa es troba Minerva Porté, que lidera el projecte Nova Pastura, amb el qual pretén posar de relleu la llana i donar a conèixer les seues múltiples utilitats. Entre els usos que se li poden donar, va explicar, hi ha “funcionar com un fertilitzant per als cultius, ja que és un element amb molta capacitat d’absorbir l’aigua”.Un altre dels emprenedors, Josep Dalfó, al capdavant d’Universal Foods, vol connectar el món rural posant en contacte productors que busquen inversió per als seus cultius o granges amb persones que vulguin invertir en aquest sector. Per a ell, el programa és una “bona via per posar en marxa el meu negoci”. El que busca Magda Plazas, que lidera Circuit Agroturistic La Feixa, és orientació per al seu projecte, que desitja posar de relleu els productes i la cultura del Montsec.