Ordeig anuncia que la convocatòria per optar als 19,5 milions per impulsar les cooperatives s’obrirà la setmana que ve

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat que dimecres de la setmana vinent s’obrirà la convocatòria per optar als 19,5 milions d’euros dels nous ajuts IMPULS.COOP, aprovats en l’últim consell executiu. Durant una visita a la cooperativa Les Planes de Torregrossa, el conseller ha afirmat que els ajuts mostren el compromís del Govern amb el sector, i preveuen ajudar a la transformació del món cooperatiu, avançant “cap a la sostenibilitat, la digitalització i el relleu generacional”. Ordeig ha recordat que a Catalunya hi ha gairebé 200 cooperatives que “representen més de la meitat de la producció agrícola i una quarta part de la ramadera”.

“Sou una part fonamental de l’economia del país, i el Govern, i especialment el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, estem compromesos a avançar junts i contribuir a fer més fort un sector cabdal per a la pagesia i la ramaderia d’aquest país”, ha dit el conseller als membres de la cooperativa de Torregrossa.

Durant la visita també ha parlat el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca, que ha dit que el ajuts permetran “enfortir les cooperatives agràries”. En aquest sentit, ha destacat com a novetat que hi haurà mecanismes de suport per impulsar la incorporació de nous socis professionalitzats o afavorir el relleu generacional.