Pagesos de l'Urgell esperen capgirar les pèrdues i multiplicar les liquidacions de pistatxo després de marxar del grup Borges

Els productors de pistatxo de l'Urgell que reguen del canal Segarra-Garrigues han començat la campanya de recol·lecció, en què es preveu una producció més baixa al ser un any 'off' –el cicle dels pistatxers té dos collites, una 'on', més bona, i una 'off' amb menys quilos– i perquè els arbres encara arrosseguen els efectes de la manca d'aigua de l'any passat. És la primera collita després que uns 70 pagesos que conreen unes 500 hectàrees hagin decidit trencar els contractes amb el Grup Borges perquè l'empresa no els paga un preu just, segons denuncien. Ramon Boleda, pagès de Verdú, explica que si l'any passat hagués venut els pistatxos on els durà enguany, li haurien pagat 81.000 euros, sis vegades més que el preu que li va pagar Borges.

Fa prop d'una dècada el Grup Borges va promoure el cultiu de pistatxos a la zona de l'Urgell. Enguany, però, la setantena de pagesos de l'Urgell, Segrià i l'Aragó que els hi venien la producció han marxat perquè, segons denuncien, l'empresa ha incomplert els acords pactats i compra els pistatxos molt per sota del preu de cost.

El productor de Verdú Ramon Boleda ha explicat que enguany els pagesos no només no han tingut problemes per trobar comprador, sinó que els hi han "plogut les ofertes de tot arreu". Ha afegit que enguany els pistatxos catalans es vendran bona part a l'Aragó i a Castella la Manxa, mentre que els pistatxos de Borges vindran dels Estats Units.

"L'any passat vaig fer 13.500 quilos en sec i si els hagués portat a l'Aragó, com faré aquest any, hauria guanyat 81.000 euros. Portats a Borges la liquidació m'ha sortit a 13.000 euros, amb això no pago ni l'aigua de reg", ha assenyalat Boleda, que lamenta que només les despeses de reg i adobs ja pujaven a 50.000 euros. Ha afegit que hi ha productors que encara van sortir-ne mes malparats i que en comptes de cobrar, encara van haver de pagar per portar els pistatxos a aquesta empresa.

Any 'off' amb menys producció

En un any 'on', els pistatxers produeixen entre 3.000 i 3.500 quilos en sec per hectàrea, mentre que en un any 'off', la producció cau fins als 1.800 o 2.000 quilos. Això fa que si s'agafen dos anys seguits, la producció mitjana d'aquest cultiu surti a uns 2.000 o 2.500 quilos en sec per hectàrea.

Enguany, a més de ser un any 'off', la producció es preveu que encara sigui més baixa per la sequera que els arbres arrosseguen de l'any passat. Això, malgrat enguany no hi ha hagut restriccions d'aigua i els pagesos han pogut regar amb normalitat.