La DOP Les Garrigues defensa la qualitat del seu oli després de la imputació d'una cooperativa per frau

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Denominació d'Origen Protegida (DOP) Les Garrigues ha emès un comunicat en resposta a la recent imputació de la Cooperativa Arbequina d'Arbeca per part del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil de Lleida. En el comunicat, la DOP defensa la tasca realitzada per garantir la qualitat de l'oli d'oliva verge extra amb el seu segell, assegurant que "tot l'oli amb segell de certificació és de màxima qualitat" i que ha superat favorablement totes les inspeccions i controls exigits.

Segons la investigació del Seprona, la Cooperativa Arbequina d'Arbeca, juntament amb el seu gerent i un tècnic agrònom, haurien comercialitzat fraudulentament al voltant de 105.000 litres d'oli d'oliva verge etiquetat i facturat com a verge extra durant la campanya 2022-2023. L'alerta va sorgir el maig del 2023, quan les autoritats de la República Txeca van emetre una Alerta Ràpida de Frau Alimentari en relació a un lot d'oli procedent de la cooperativa lleidatana, que les anàlisis van determinar que en realitat era un oli d'oliva llampant, de qualitat molt inferior a la indicada.

Arran de la investigació, el gerent i el tècnic agrònom de la cooperativa han estat citats com a investigats pels presumptes delictes d'estafa, falsificació documental i contra el mercat i els consumidors. El Seprona ha remès les diligències d'investigació al jutjat d'Instrucció 2 de Lleida i a la Fiscalia per a la seva tramitació.

Benefici il·lícit estimat en 40.000 euros

La diferència de preu entre l'oli d'oliva verge i el verge extra hauria suposat un benefici aproximat de 40.000 euros per a la Cooperativa Arbequina d'Arbeca durant tota la campanya, segons els càlculs de la investigació del Seprona.

La DOP Les Garrigues defensa els seus controls de qualitat

En el seu comunicat, la DOP Les Garrigues remarca que, com a ens certificador, ha estat avalada i acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) i compleix amb tots els requisits que dicta la normativa europea. La denominació d'origen es dirigeix als consumidors per garantir que "tot l'oli amb segell de certificació és de màxima qualitat" i que ha superat tots els controls i inspeccions corresponents.