El Gremi de la Pagesia Catalana valora positivament la reunió amb Ordeig per resoldre assumptes urgents del sector

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia Catalana ha valorat positivament la reunió mantinguda aquest dilluns a Lleida amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en la qual li ha presentat un document amb 24 punts urgents per garantir el desenvolupament del sector. Els representants del Gremi han destacat la "bona sintonia" amb el conseller per assolir els compromisos que s'arrosseguen de l'antic Govern i els ara proposats. Així, han assegurat que inicialment prioritzaran el "diàleg" i el "consens" amb el departament. Tanmateix, el president del Gremi, Joan Regolf, ha avisat que deixaran un marge d'un mes perquè es treballi en el document. Si complert aquest termini no hi ha millores serà quan comencin a preparar mesures com noves mobilitzacions.

La reunió mantinguda entre representants del Gremi de la Pagesia Catalana i del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a Lleida ha servit per establir un document de compromisos que permeti planificar les línies de treball per afrontar una vintena de problemàtiques que el sector considera que s'han de resoldre amb caràcter urgent. Alguns exemples són la implementació de sistemes de regs de suport i nous regadius, les taules de treball, o la reducció de la càrrega burocràtica.

El president del Gremi ha valorat positivament la trobada perquè el conseller Ordeig "vol escoltar-nos i prendre nota de les problemàtiques, algunes de les quals potser no es poden detectar des de l'administració i nosaltres sí que les observem a peu de camp, com el tema del Quadern Integrat d'Explotació, que molts agricultors no saben que és d'obligació per poder acollir-se a diferents ajudes".

Així, Regolf ha indicat que s'ha elaborat aquest document que signaran tant des del Gremi com des de la Conselleria per fixar els compromisos. Pel que fa als terminis, "deixarem un mes de marge i si a partir d'aleshores no tenim resposta o millores respecte al document que signem sí que començarem a preparar noves mesures, com mobilitzacions. Però primer creiem en el diàleg i volem parlar, negociar i arribar a un consens sense haver de treure els tractors als carrers".

Tanmateix, Regolf ha dit que les protestes fetes pel sector a principis d'any han suposat "beneficis" perquè ara "se'ns escolta més" i l'administració també "vol que li traslladem les propostes per reduir la burocràcia", una de les problemàtiques i reivindicacions recurrents de la pagesia.

Per la seva part, un dels membres del Gremi, Eduard Escolà, ha explicat que la reunió ha servit també per abordar el conjunt de compromisos que es van signar amb l'antic Govern i comprovar si continuen vigents amb el nou. "La sintonia és bona, la línia de treball amb la conselleria ha de ser ferma i hem de poder expressar tot el malestar que pateix el nostre sector", ha afirmat Escolà.