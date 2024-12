El sector del porcí tanca un any històric en beneficis gràcies a la reducció de costos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector porcí està a punt de tancar un any històric en què tant la producció com la indústria acabaran amb beneficis importants en els seus balanços. A la producció, el mercat ha registrat un descens de cotitzacions en origen, però la rebaixa dels costos, en especial en cereals i pinsos, ha millorat la rendibilitat. Així ho va explicar ahir Juan Pedro Florido, director d’operacions d’ElPozo Alimentación i guanyador del premi PronosPorc d’Or 2024 en la categoria de Porc d’Engreix, guardó que atorga Mercolleida. Representa el millor analista del sector porcí d’Espanya partint de les reunions del mercat porcí que cada setmana tenen lloc a les instal·lacions de Mercolleida. Juntament amb Florido, han estat guardonats Javier Nestares en la categoria Garrí i Agustín Tomás s’ha emportat el premi de la categoria Verra.

Florido va situar el preu mitjà de l’any en 1,72 euros el quilo viu, enfront d’un cost d’1,40, donant com a resultat “un marge mai vist” per a la producció. Però també ho ha estat per a la indústria, que després de patir uns preus energètics desbocats el 2023, han vist caure aquest cost al llarg del 2024 i tancarà també l’exercici amb beneficis.

El sector confia en el mercat xinès malgrat l’amenaça d’aranzels i la competència del Brasil

De cara a l’any vinent, estima que el preu en origen es reduirà al voltant d’un 5 o fins i tot un 8%. Una caiguda que relaciona amb un esperat repunt de la producció, no per l’augment de granges, sinó per la superació de certs problemes sanitaris que han minvat la productivitat d’aquest 2024. Pel que fa als costos, augura que es mantindran similars, però amb “certes picades d’ullet a la baixa, segons apunten alguns experts”, va assenyalar.

Va advertir dels greus problemes que podria suposar l’arribada del virus de la pesta porcina africana (PPA) a Espanya i va apuntar que si és així serà “no per la malaltia sinó per l’avarícia”, frase amb què va voler posar en relleu la necessitat d’extremar les mesures de seguretat en les importacions per evitar que pugui arribar algun garrí infectat a baix preu.

Espanya és avui el primer productor de la UE, ja superada Alemanya amb problemes precisament de PPA, però va donar per fet que la producció local no podrà créixer de forma orgànica, amb més granges, per les restriccions imposades al sector. Va apressar a aprofundir en l’economia circular i ecològica, utilitzant purins com a adob, evitant els de síntesi química. Reduiria a la meitat el cost per als cerealistes en aquesta partida, podent multiplicar per tres la productivitat, va dir.

Per una altra banda, Florido confia que la Xina no acabi imposant aranzels addicionals al porcí dins de l’anomenada guerra del cotxe elèctric amb la Unió Europea i es va mostrar preocupat pel pacte amb Mercosur, “són portes que s’obren i no es tanquen”.