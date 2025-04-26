RAMADERIA
JARC alerta la UE contra normes que provoquin el tancament de granges
En concret en el cas de les propostes sobre transport d’animals. Jornada amb un centenar de professionals a Torrelameu i anàlisi d’ajuts al sector
Tota acció té la seua reacció i tota normativa comporta els seus riscos. Així de clar ho va deixar ahir Jaume Bernis, conseller del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) en representació de COAG i JARC, a l’analitzar el projecte de nova normativa europea sobre benestar animal i transport de caps de bestiar vius. En la Jornada Tècnica del Porcí organitzada per JARC a Torrelameu davant d’un centenar d’assistents, va explicar que les propostes “sobre l’aptitud podrien portar al tancament d’explotacions. Les noves especificacions tècniques posen en risc la viabilitat de granges”. Per aquest motiu, va alertar que és necessari “valorar les possibles repercussions de limitar, amb viatges curts de menys de nou hores, el transport d’animals per al seu sacrifici”.
En aquesta línia, va voler deixar clar que amb la concentració dels escorxadors a la UE, alguns ramaders de certs països perdran l’accés a determinades instal·lacions de sacrifici. Així mateix, va advertir que l’augment de l’espai disponible entre animals als vehicles pot tenir un impacte mediambiental negatiu. Fer viatges amb temps reduïts i diferents densitats suposa incrementar els vehicles. Va explicar que multiplica per 3,5 les actuals emissions de CO2, fins a les 406.920 tones.
Pel seu costat, Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC, va explicar les línies d’ajuda per a inversions orientades a la millora de la sostenibilitat, la bioseguretat i l’eficiència energètica de les granges. A més, va dir que, gràcies a la tasca de l’organització, el departament d’Agricultura ha duplicat la subvenció per a contractació d’assegurances per a joves, professionals i explotacions agràries prioritàries, una mesura que suposa una reducció de costos important per als ramaders.
Els ajuts inclouen actuacions com la instal·lació de plaques solars, sistemes de ventilació eficients, fonts d’energia renovable, sensors ambientals, sistemes de tractament de dejeccions i reorientacions productives, entre d’altres. Aquestes mesures busquen un model de granja més sostenible i rendible.
La jornada va comptar amb altres experts que es van centrar en temes com els sistemes de ventilació o maneig.