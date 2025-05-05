La pedregada d'aquest diumenge danya fruita i cereal al Segrià i el Pla d'Urgell amb afectacions de fins el 100%
Segons Agricultura, són més de 1.400 les hectàrees afectades per aquesta calamarsada, la tercera que sacseja el pla de Lleida en només 15 dies
La pedra que va caure aquest diumenge al vespre a les comarques del Pla d'Urgell i Segrià ha afectat de nou camps de fruita i cereal. És la tercera calamarsada que sacseja el pla de Lleida en només 15 dies i, en aquesta ocasió, el 80% de les finques afectades són camps que fins ara s'havien pogut salvar del temporal, segons ha explicat el responsable de Sectors Agrícoles d'Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes, que ha afegit que els danys en camps de fruita dolça arriben fins al 100% i en els de cereals, fins al 60%. Davant d'això, des d'UP reclamen a l'administració ajuts per instal·lar mesures protectores, com ara malles antipedra. I igual que Asaja, també demanen a Agroseguro celeritat en les valoracions dels danys.
La pedregada d'aquest diumenge va durar uns deu minuts i va escombrar la zona del marge esquerre del riu Segre des de Montoliu de Lleida i Sudanell, al Segrià, fins a Bell-lloc d'Urgell i Bellvís, al Pla d'Urgell.
Unes 1.400 hectàrees afectades
Segons les dades del Departament d'Agricultura, la tempesta ha afectat 752 hectàrees de fruita dolça i 705 de cereal d'hivern. La calamarsada va entrar per la zona sud-oest del Segrià i va continuar en direcció nord-est afectant diversos municipis de la zona mitja i nord de la comarca del Segrià i d'altres del Pla d'Urgell. En concret, la pedregada es va centrar en els municipis d'Alcoletge (165 ha), Lleida (450 ha) i Vilanova de la Barca (165 ha). Posteriorment es va dirigir cap al Pla d'Urgell on va afectar els pobles de Bell-lloc (75 ha), Bellvís (280 ha), el Poal (30 ha) i Linyola (112 ha). En altres municipis del Segrià com Sudanell, Albatàrrec, Montoliu de Lleida o Sunyer, la pedra va caure molt barrejada amb aigua i el grau d'afectació en els cultius és desigual.
La calamarsa va caure de manera intensa, amb pedres d'1 centímetre en general, i fins a 2 cm, i en algunes zones va deixar imatges de camps coberts de color blanc, semblants a les que va deixar la pedregada del 19 d'abril, tot i que va ser menys extensa.
Segons Agricultura, el principal cultiu afectat és la fruita dolça, amb uns danys que poden oscil·lar entre el 50% i el 100%, depenent de la zona, tot tenint en compte que la calamarsa ha repetit en algunes zones i camps, com és el cas del municipi de Vilanova de la Barca o Bellvís. Pel que fa a l'afectació a les finques de cereals, Agricultura estima que poden oscil·lar entre el 40% i el 60%.
És el tercer cap de setmana consecutiu de pedregades a les comarques de Ponent. La primera, del 19 d'abril, és la que ha deixat un pitjor balanç, amb unes 8.000 hectàrees afectades segons les primeres valoracions d'Agroseguro. La calamarsada del 26 d'abril, és la que va tenir una menor afectació i va afectar algunes finques de la Noguera, l'Urgell i la Segarra.