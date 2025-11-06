Una pedregada provoca danys a cultius d’olivera al Segrià
La tempesta cau de matinada i malmet unes 600 hectàrees a Almatret, Maials i Seròs
L’episodi de pluja que ha escombrat Catalunya d’oest a est des de dimecres al vespre fins aquest dijous al migdia ha afectat al Segrià amb una pedregada que ha provocat danys a cultius d’olivera que estaven a punt de recol·lectar-se. Segons estimacions del Departament d’Agricultura, la tempesta que ha caigut de matinada, ha malmès unes 600 hectàrees d’olivera a Almatret, Maials i Seròs, amb afectacions que van entre el 70 i el 100%. En algunes zones concretes la tempesta va deixar xàfecs intensos acompanyats de calamarsa i això és el que ha afectat els cultius d’olivera a punt de ser collits.
Segons l’informe del Departament d’Agricultura, a les finques més afectades els danys poden arribar a la pràctica totalitat de la collita, ja que a banda de les olives que han caigut a terra per la força de la calamarsa, les que han quedat a l’arbre han quedat malmeses pels cops de pedra. El municipi més afectat ha estat Seròs, amb un total de 550 hectàrees, seguit d’Almatret amb 120 i Maials amb 50 hectàrees molt localitzades.
Comarques
El temporal de pluja talla línies de tren i provoca inundacions
redacció