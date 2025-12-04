Europa amplia el perímetre de zona infectada per la pesta porcina fins a 91 municipis catalans però deixa fora tota Lleida
Les mesures de control de la Comissió Europea s'aplicaran fins al 28 de febrer
La Comissió Europea ha ampliat el perímetre de zona infectada per a la pesta porcina africana fins a 91 municipis. Brussel·les ha publicat aquest dijous el llistat de poblacions on fins al pròxim 28 de febrer s'hauran d'aplicar "mesures d'emergència provisionals" per contenir la malaltia i ressalta que, tot i pertànyer a la demarcació de Barcelona, no hi apareix Osona. Al llistat no hi apareix cap municipi de Lleida
A diferència de la Generalitat, la CE no distingeix entre zona infectada i zona de vigilància i detalla que les mesures de control s'hauran d'aplicar en 23 municipis del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 de l'Alt Penedès, 2 de l'Anoia i 2 del Bages. El Govern havia fixat 76 municipis.
La decisió que la Comissió Europea ha fet pública aquest dijous limita des de quines zones no es pot exportar cap a altres països europeus i pot afectar el tipus de regionalització que apliquin tercers països. Regionalitzar al màxim possible la zona infectada era una de les peticions del sector porcí que veu limitades les vendes a l’exterior pel brot de la malaltia.
Alguns països extracomunitaris amb acords de regionalització apliquen la mateixa zona que dicti la UE –com el cas del Regne Unit– o la que van triar, com el cas de la Xina, que opta per la demarcació de Barcelona sencera. En total, les vendes del sector porcí de les comarques barcelonines al gegant asiàtic s’eleven a les 1.000 tones, que equivalent a 206 milions d’euros segons dades del 2024.
Arran del brot, Espanya ha perdut la consideració de país lliure de PPA, estatus que es recupera 12 mesos després de l’últim cas confirmat. Tots els casos de positius s'han trobat en senglars i fora de les 39 explotacions que hi ha al radi d'infecció. Les autoritats han afirmat des del primer moment que l’impacte econòmic seria important, especialment entre les exportacions de carn de porc a països de fora de la Unió Europea, que s'eleven per sobre dels 1.000 milions d’euros.
