Ordeig diu que l’ampliació de municipis de la CE no modifica el radi de 20 km i que no hi ha més granges afectades
Xile i Filipines accepten regionalitzar les exportacions, mentre que el Japó se segueix mostrant “tancat”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha defensat que l’ampliació que ha fet la Comissió Europea (CE) del número de municipis afectats per la pesta porcina africana (PPA) no modifica al radi de 20 quilòmetres de contenció, pel que la regionalització de les exportacions de la carn de porc a la Unió Europea (UE) continua sent la mateixa. Ho ha dit en roda de premsa aquest dijous després de reunir-se amb el grup tècnic de fauna cinegètica. Ordeig també ha anunciat que Xile i Filipines han acceptat el criteri de regionalització de la UE, i ha apuntat que s’està negociant amb Sèrbia i Cora del Sud. Pel que fa al Japó, el país se segueix mostrant força “tancat”. El nombre d’efectius que treballen en el radi afectat s’eleva fins al miler.
La CE ha publicat aquest matí el llistat de 91 poblacions on fins al pròxim 28 de febrer s'hauran d'aplicar "mesures d'emergència provisionals" per contenir la malaltia, mentre que el Govern havia fixat el perímetre en una setantena de municipis. Segons Ordeig, aquesta divergència de criteris s’explica perquè Brussel·les ha decidit incloure en el llistat tots els municipis que estan, per poc que sigui, dins del radi, mentre que el Govern només hi va posar els més afectats. El nombre de granges afectades es manté en 39.
Agricultura i ramaderia
Europa amplia el perímetre de zona infectada per la pesta porcina fins a 91 municipis catalans però deixa fora tota Lleida
agències
El conseller ha assegurat que els experts europeus han fet una valoració general “gratament positiva” i que han quedat “molt sorpresos per la quantitat de recursos” que s’estan utilitzant i la rapidesa de les actuacions.
D’aquesta manera, el radi d’exportacions de la UE continua sent de 20 quilòmetres, el mateix que han triat països com el Regne Unit, les Filipines i Xile. Per contra, la Xina ha optat per un perímetre que inclou la província de Barcelona sencera, una decisió que el conseller veu complicada de canviar. Així mateix, Ordeig ha avançat que, més enllà de Sèrbia i Corea del Sud, les negociacions més complicades són les del Japó, Vietnam i Malàisia.
Més de 800 trucades al 112
El conseller ha confirmat que no ha aparegut cap positiu més en el radi afectat, pel que continuen sent 9. Així mateix, ha explicat que el nombre d’efectius que treballen en la zona s’ha elevat durant aquest dijous fins al miler i que s’han incorporat les unitats canines d’Andorra i de Madrid. El telèfon d’emergències 112 ha rebut més de 800 trucades relacionades amb el brot.
Un “corredor blanc” per fer “net”
La primera reunió del grup expert en fauna cinegètica ha servit per assessorar sobre les mesures que es poden seguir implementant tant dins com fora del radi. Entre les opcions que estan analitzant s’està analitzant és la creació, més enllà dels 20 quilòmetres, d’un “un corredor blanc” on fer “net” i no hi hagi cap vector que pugui transmetre la malaltia. La utilització de gàbies per capturar els senglars no és una de les mesures, ja que la CE no ho permet i ara mateix només poden recollir els cadàvers abatuts pels caçadors. També analitzaran els incentius que dona l’Aragó als caçadors.
Reunió amb les empreses
El conseller ha explicat que aquesta tarda es reunirà amb les cinc empreses que més exporten a la UE i els hi demanarà “calma” i reduir “l’impacte el mínim possible”. Ahir el sindicat CCOO va denunciar que el grup carni Jorge ha prescindit de 300 treballadors temporals arran de la malaltia. D’altra banda, el departament de Presidència està ultimant una campanya comunicativa per donar suport al sector i incentivar el consum de carn de porc. La campanya explica i fa pedagogia de tota la cadena de valor de la carn. Ordeig ha demanat a la ciutadania que s’informi pels canals oficials per no haver de “desmentir” notícies que són falses.
Agricultura i ramaderia
Miquel Molins, vicepresident de Veterinaris d'Espanya: «La bioseguretat de les granges de Lleida és molt alta»
Sergi Caufapé