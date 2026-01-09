Detectat un nou cas de grip aviària en Lleida
A tres quilòmetres del primer brot de Bellpuig i s'estableix un nou radi de vigilància que afegeix Bellvís, Fuliola, Linyola i Poal als municipis afectats
Aquest nou focus comportarà el sacrifici immediat de 9.000 animals
El Govern ha anunciat aquedt divendres la detecció d’un nou cas de grip aviària en una explotació avícola situada a 3 quilòmetres del focus inicial de Bellpuig, dins el radi de vigilància establert arran del primer cas confirmat.
Segons explica la Generalitat, el nou focus s’ha identificat de manera ràpida, com a resultat de les analítiques preventives que s’estan duent a terme a totes les explotacions incloses dins el radi de control del primer cas.
L’explotació afectada compta amb 9.000 animals, que seran sacrificats de manera immediata, tal com estableix el protocol sanitari vigent, amb l’objectiu de contenir i eradicar el brot.
Arran d’aquesta nova detecció i tal com demana la norma, el Departament ha establert un nou radi de vigilància de 10 quilòmetres al voltant de l’explotació afectada, fet que incrementa en 4 el nombre de municipis afectats (Bellvís, Fuliola, Linyola i Poal) i en 4 les explotacions incloses dins l’àrea de control. Aquestes seran inspeccionades d’acord amb els protocols sanitaris vigents.
Pel que fa a la salut de les persones, s’ha activat la coordinació amb l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova per fer el seguiment preventiu dels treballadors de les explotacions avícoles incloses dins els radis de vigilància.
Cal recordar que, fins ara, al món només s’han detectat alguns casos puntuals de grip en persones amb un alt contacte directe amb els animals, sempre en l’àmbit laboral, i sense afectacions greus. El Govern insisteix que el consum de carn d’aviram i d’ous no suposa cap risc per a la salut de les persones.
