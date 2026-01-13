PESTA PORCINA AFRICANA
Troben 13 senglars més morts per PPA al radi inicial i eleven la xifra a 60 en total
El Govern assegura que tots els nous casos s’han trobat en el radi de sis quilòmetres al voltant dels focus inicials
El Govern ha confirmat la detecció de 13 senglars positius més per pesta porcina africana (PPA) dins el radi inicial de 6 quilòmetres de Cerdanyola. En total, ja són 60 els animals trobats morts amb la malaltia des que va sorgir el brot. Tot i això, les explotacions ramaderes dins de la zona continuen sense cap positiu. En total, s’han analitzat de 635 porcs senglars, dels quals 60 han donat resultat positiu, fet que representa un 9,4% del total d’animals analitzats. Les tasques de cerca de cadàvers de senglars continuen i el Govern està treballant en la preparació d’activitats de captura per reduir les poblacions de porcs senglars.
En aquest context, la Generalitat va constituir la setmana passada la Taula del Senglar, que abordarà “territori a territori” la sobrepoblació de l’espècie per reduir a la meitat el nombre d’exemplars. L’organisme es reunirà de manera ordinària com a mínim dos cops l’any per fer seguiment de la feina de les territorials, que seran les encarregades d’analitzar quines són les millors mesures per capturar els senglars a la seva zona.
En declaracions a l’ACN, la coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, Raquel Serrat, va celebrar que les taules territorials els permetran tractar “realment” el problema, mentre que el president d’Asaja Catalunya, Pere Roqué, va explicar que la sobrepoblació s’ha de gestionar “quirúrgicament”.
Segons dades de la Generalitat, la temporada 2024-2025 es van capturar més de 63.000 senglars, i al llarg de l’any s’autoritzen prop de 1.500 actuacions excepcionals per prevenir danys, amb més de 6.000 exemplars capturats fora del període ordinari.
Pèrdues econòmiques pel sector
En una roda de premsa aquest dimarts, Unió de Pagesos (UP) ha xifrat en 63 milions d’euros les pèrdues que ha patit el sector porcí al desembre arran del brot de PPA. El sindicat ha alertat que aquesta xifra es podria multiplicar per 12 durant aquest 2026, ja que és el termini d’un any en què s’allarguen les mesures de control del brot amb restriccions de mercat.
