RAMADERIA
Mercolleida afirma que les mesures contra la pesta porcina són ineficaces i insuficients
Adverteix del risc que passi com a Alemanya, on després de 5 anys de lluita contra la PPA la producció ha caigut un 25%. Recorda que el sector aporta sostenibilitat laboral a les “zones despoblades”
Els membres de la junta de preus del porc d’engreix de Mercolleida, formada per setze de les empreses més representatives del sector, van manifestar ahir la seua preocupació per la manera en què s’està gestionant el control de l’epidèmia de pesta porcina africana (PPA) a Catalunya, i més concretament, en relació amb la població de senglars a la zona en la qual es va declarar el focus. Afirma que la recent detecció de tres casos fora del radi inicial demostra que les mesures adoptades fins ara no són efectives. Temen que aquí pugui passar el mateix que a Alemanya, on després de 5 anys convivint amb la PPA, la producció porcina ha caigut un 25% i han tancat 5.000 explotacions. “Són els ramaders de tot Espanya els que ja estan pagant ara la factura de la PPA; cal evitar una alemanització d’Espanya”, subratlla la llotja. Per evitar una situació similar, insta a adoptar “mesures realistes sobre el terreny” sota l’empara d’enfocaments legislatius i científics, considerant que les mesures preses fins ara són insuficients. La Junta considera que la gestió d’aquesta crisi no està sent la correcta perquè no té en consideració, en la presa de decisions, la realitat pràctica d’aquesta malaltia i els seus potencials efectes sobre el porcí i sobre el teixit productiu i laboral que aquest sector aporta a l’economia i a la societat catalanes.
El 4 de desembre passat, menys d’una setmana després del primer focus de PPA, la junta ja va fer una manifestació conjunta reclamant la màxima celeritat en el sacrifici dels senglars de la zona infectada, així com el buidatge dels porcs ubicats a les granges de la zona. Aleshores, es va qualificar com a primordial el sacrifici dels senglars dins del radi de 20 quilòmetres al voltant dels focus inicials i es va demanar que es fes amb la màxima rapidesa possible, al considerar que aquesta és l’única manera d’evitar l’expansió del virus de la pesta. No obstant, gairebé tres mesos després, Mercolleida considera que s’ha avançat poc en aquesta direcció i reitera la necessitat de prioritzar aquesta actuació.
Recorda que el sector porcí “és el tercer sector econòmic de Catalunya –motor principal del sector primari a Lleida– i aporta sostenibilitat laboral a les zones més despoblades del territori”, per la qual exigeix que se li doni una consideració a l’altura de la seua rellevància.
Canvis en la mobilitat
Paral·lelament, la Unió Europea va donar ahir llum verda a una proposta de nova zonificació en l’àrea afectada per la pesta porcina africana (PPA) proposada per Espanya que permetrà certs moviments a les granges. La nova fixació de zones no és tan circular, i s’estableix en funció de zones administratives, amb una forma adaptada als termes municipals.
Ordeig demana no abaixar la guàrdia perquè “això va per a llarg”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va reiterar ahir que s’intensificaran les captures de senglars en el radi de 20 quilòmetres i va informar que, des de l’1 de gener, s’han fet 13.650 captures d’animals fora d’aquesta zona de risc. Amb tot, va advertir que “això va per a llarg” i que països com Bèlgica han tardat “més de 2 anys” a estar lliures de la malaltia. Per aquesta raó, el conseller va demanar “que ningú no es relaxi” i que s’extremin les precaucions de bioseguretat a les granges.