SEGRE

RAMADERIA

Òscar Ordeig demana no abaixar la guàrdia davant la pesta porcina perquè “això va per a llarg”

El conseller d'Agricultura afirma que des de l’1 de gener s’han fet 13.650 captures d’animals fora del radi de 20 quilòmetres

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en roda de premsa per anunciar nous positius en pesta porcina africana.

El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en roda de premsa per anunciar nous positius en pesta porcina africana.ACN

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va reiterar ahir que s’intensificaran les captures de senglars en el radi de 20 quilòmetres i va informar que, des de l’1 de gener, s’han fet 13.650 captures d’animals fora d’aquesta zona de risc. 

Amb tot, va advertir que “això va per a llarg” i que països com Bèlgica han tardat “més de 2 anys” a estar lliures de la malaltia. Per aquesta raó, el conseller va demanar “que ningú no es relaxi” i que s’extremin les precaucions de bioseguretat a les granges. 

Canvis en la mobilitat

Paral·lelament, la Unió Europea va donar ahir llum verda a una proposta de nova zonificació en l’àrea afectada per la pesta porcina africana (PPA) proposada per Espanya que permetrà certs moviments a les granges. La nova fixació de zones no és tan circular, i s’estableix en funció de zones administratives, amb una forma adaptada als termes municipals.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking