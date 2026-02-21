RAMADERIA
Òscar Ordeig demana no abaixar la guàrdia davant la pesta porcina perquè “això va per a llarg”
El conseller d'Agricultura afirma que des de l’1 de gener s’han fet 13.650 captures d’animals fora del radi de 20 quilòmetres
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va reiterar ahir que s’intensificaran les captures de senglars en el radi de 20 quilòmetres i va informar que, des de l’1 de gener, s’han fet 13.650 captures d’animals fora d’aquesta zona de risc.
Amb tot, va advertir que “això va per a llarg” i que països com Bèlgica han tardat “més de 2 anys” a estar lliures de la malaltia. Per aquesta raó, el conseller va demanar “que ningú no es relaxi” i que s’extremin les precaucions de bioseguretat a les granges.
Canvis en la mobilitat
Paral·lelament, la Unió Europea va donar ahir llum verda a una proposta de nova zonificació en l’àrea afectada per la pesta porcina africana (PPA) proposada per Espanya que permetrà certs moviments a les granges. La nova fixació de zones no és tan circular, i s’estableix en funció de zones administratives, amb una forma adaptada als termes municipals.
EDUARDO BAYONA