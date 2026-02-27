La participació en les eleccions agràries se situa en el 40% a les 16 h i ja supera la dels últims comicis de 2021
Han votat 8.552 professionals del total de 21.374 que estan en el cens
La participació en les eleccions agràries se situa en el 40,17% a les 16 h, per sobre del 34,9% que es va registrar en els últims comicis de 2021, quan els vots només es podien transferir de manera telemàtica. Segons l’última actualització del Departament d’Agricultura, fins al moment han votat 8.552 professionals del total de 21.374 que estan en el cens. L'horari de les votacions és de les 9 h a les 19 h i els votants poden escollir entre cinc candidatures.
Unió de Pagesos (UP) i JARC, que actualment tenen representació a la Taula Agrària esperen millorar o revalidar resultats, mentre que Asaja, Assemblea Pagesa i UPA, aspiren a assolir el 15% dels vots necessaris per entrar-hi. Per la seva banda, el Gremi de la Pagesia demana el vot nul.
