PARTICIPA I GUANYA
NOU CONCURS: 'LES MEUES POSTRES'
Participa enviant-nos el nom i la foto de les teves postres preferides, cuinades per tu!
A Cercle iniciem un nou concurs 'Les Meues Postres'. Tradició i cuina catalana, junt amb el teu talent, obtenim les millors postres de la terra. Crema catalana, mel i mató, flam, pastís de formatge, magdalenes, gelats, pa de pessic... ens ensenyes les teues postres?
Bases 'Les meues postres'
Com participar-hi
Cuina i envia’ns la foto de les teves postres preferides o que et surten millor a cercle@segre.com.
En el correu electrònic s’indicarà: el nom i cognoms, el títol de les postres, el número de telèfon de contacte i la població.
Termini
Tens temps fins al 30 de setembre. El nom del guanyador/a es publicarà el 2 d'octubre al web.
Premi
El premi consisteix en una estada d'una nit per al guanyador i acompanyant a l'Hotel Castellarnau d'Escaló (Pallars Sobirà). Inclou l'allotjament i l'esmorzar per a dos persones. (Amplaible)
