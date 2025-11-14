SEGRE

NOU CONCURS: EL MEU NADAL

Participa enviant-nos les teues fotos relacionades amb el Nadal!

Participa fins el 16 de desembre.

A Cercle iniciem un nou concurs “El Meu Nadal”. Llums, ornaments, carrers, paisatges, festes, moments en família… ens mostres com vius el teu Nadal?

BASES

Com participar-hi
Envia’ns les teues fotos relacionades amb el teu Nadal a cercle@segre.com
.
En el correu electrònic s’hi haurà d’indicar: nom i cognoms, títol de la fotografia, número de telèfon de contacte i població.

Termini
Tens temps fins al 16 de desembre. El nom del guanyador/a es publicarà el 17 al web.

Premi
El premi consisteix en dos lots de productes de proximitat per gaudir del Nadal, elaborats per BO d'Ilersis i valorats en 150 € cadascun.

Participant accepto les següents bases.

Titulars del dia

