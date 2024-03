El premi a la millor tardor

Rosa M. Romero, amb residència a Lleida, va resultar guanyadora de la present edició del concurs fotogràfic de Cercle El teu temps, la tardor, amb una impactant imatge de l’andorrà Pont Tibetà de Canillo, envoltat d'una gèlida boira. El jurat va valorar a aquesta fotografia entre les prop de cinquanta que van arribar a la redacció de SEGRE i que van ser publicades tant al diari com al suplement Lectura.

Aquesta és la foto guanyadora en El teu temps, la tardor, feta al Pont Tibetà de Canillo, a Andorra

El premi per a la guanyadora va consistir en una estada a l’exclusiva Casa Irene, al cor de la Val d’Aran, ubicada a la localitat d’Arties, als mateixos peus –tan sols sis quilòmetres els separen– de l’estació de Baqueira Beret. A més de poder dormir en una de les seues vint-i-dos habitacions, el premi incloïa el sopar i l’esmorzar, a més de poder disfrutar l’spa que completa aquest establiment inaugurat l’any 1974 i que s’ha convertit en tot un referent per als turistes que visiten la Val.

Els guanyadors gaudint de l’excel·lent gastronomia de Casa Irene.

Un Sant Valentí aranès

Rosa M. Romero, la guanyadora, va gaudir del premi en companyia del seu marit, Carmelo, també lleidatà, i amb un afegit, tant sentimental com gens menyspreable: durant cinquanta anys, Aran va ser el seu lloc habitual de treball, i ara, ja jubilat, mai no ha pogut oblidar-ho, per la qual cosa, segons les seues pròpies paraules, “mai no ens cansem de visitar-lo”. I per acabar d’arrodonir la cosa, la data escollida per fer ús del premi va ser el 14 de febrer. Una autèntica, doncs, festa dels enamorats.

Durant la seua estada a la Val, Rosa i Carmelo van aprofitar per visitar antics amics i atansar-se tant al Pla de Beret i a les pistes de Baqueira-Beret, ja a ple funcionament de la temporada d’esquí 2023-2024. La feliç parella va destacar a Cercle el tracte excel·lent per part del personal de l’hotel i també de l’excel·lent cuina de Casa Arties, estrella Michelin des de 1986 fins al 2000.