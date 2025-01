La gran Mostra de Ureña

La dinovena edició de la Mostra de Lleida, del 12 al 19 d’abril del 2013, va ser un certamen del més especial amb un més que merescut protagonisme de l’aquarel·lista lleidatà, recentment mort, Joaquín Ureña (Lleida, 1947). El pintor ja havia participat, cinc anys abans, amb la Mostra fent coincidir amb ella la inauguració de les seues tres escultures urbanes, homenatge al cine, que encara es poden admirar passejant per l’Eix Comercial: davant l’Auditori, Gene Kelly a Cantant sota la pluja; a la plaça Sant Joan, Pepe Isbert, Manolo Morán i Joaquín Roa a l’escena del balcó de Bienvenido Mr. Marshall; i a l’entrada de l’edifici municipal de Cultura, un Bogart amb gavardina i barret al més pur estil Casablanca.

En aquesta edició del 2013, Ureña va ser el responsable del cartell que incideix, com va explicar en la seua estrena oficial, en el fet que “el cine és com mirar per una finestra al món que ens envolta”. Però és que a més va voler adornar l’escenari de la Llotja amb una sèrie de ninots també homenatge als mitjans de comunicació: premsa, ràdio i televisió. En la presentació del cartell va estar acompanyat en la Paeria pel Paer en Cap, Àngel Ros; el director de la Mostra, Juan Ferrer; el president del Centre Llatinoamericà, Osvaldo Francia; la regidora de Cultura, Montse Parra, i la responsable de disseny del catàleg (Dseny).

La present edició del certamen va anar bestiar per la pel·lícula Mejor no hablar de ciertas cosas, de l’equatorià Javier Andrade, que també es va emportar el guardó al millor director. El premi del Públic va ser per a La vida precoz y breve de Sabina Rivas de Luis Mandoki (Mèxic), mentre que El último Elvis de l’argentí Armando Bo va obtenir el premi a la millor Opera prima.

Per l’escenari de la Mostra van passar per recollir els seus guardons José Coronado i Damián Alcázar (Premis d’Honor); Pere Arquillué i Pere Portabella (Premis Jordi Dauder); Joel Joan, president de l’Acadèmia del Cine Català (Reconeixement 2013), i la radiofonista Teresa Montoro (Premio Ángel Fernández Sants). A més la Mostra va retre homenatge al col·leccionista lleidatà Jaume Queraltó amb una exposició d’algun dels seus “tresors” a la Sala Montsuar de l’IEI.