Descompte per als concerts del Festival de Pasqua de Cervera

Paeria de CerveraRegidoria de Cultura, Museu i BibliotecaTelèfon: ​973 53 00 25: del 21 al 30 de març: Cervera (diferents escenaris)​Cervera viurà del 21 al 30 de març del 2024 la catorzena edició del Festival de Pasqua, el festival de música clàssica catalana més important del país.Una bona manera de saber l’estima que un poble té per la seva cultura és observar de quina manera s’encara amb la seva pròpia tradició cultural i quina mirada té envers els llegats que ha heretat. És a dir, com es nodreix del passat per entendre el present i com, en definitiva, s’emmiralla en el que va ser per fonamentar el seu futur.És important, això no obstant, no partir de la premissa que conèixer i preservar la mateixa tradició equival a ser conformista o conservador. Això significaria reduir la cultura a un estat fòssil, a guardar-la en vitrines i observar-la des de fora. Ja ho va dir Robert Gerhard: “Aquells que mantenen viva la tradició no són els que s’hi conformen, sinó els que la transformen”. L’objectiu, doncs, és emmirallar-nos en la nostra tradició i, tot fent-ne lectures contemporànies, establir-la com a base per a conrear l’art d’avui en dia. Sense unes arrels sanes, l’arbre de la cultura creixerà malaltís, sense possibilitat d’expandir-se com cal.