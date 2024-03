Concert familiar de jazz al CaixaForum Lleida

​Dia

Hora

Av. Blondel 3, Lleida​Telèfon: 973 270 788: dissabtes, 16 i 23 de març: a les 18.30 hQuatre personatges coincideixen a l'ascensor d'un hotel, on descobriran una passió comuna: el jazz. Dins de l'ascensor es toparan amb un nou personatge que els farà viure una aventura esbojarrada i plena de sorpreses. Fenòmens musicals que han fet història, com ara Louis Armstrong, George Gershwin, Miles Davis, Dave Brubeck o Henry Mancini, entre molts altres, versionats per uns músics irreverents per gaudir d'un jazz simpàtic, alegre i distret.Activitat recomanada per a famílies amb infants a partir de 6 anys. Preu 6 €