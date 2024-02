Bloqueig abans de la moció de censura a Ribera d'Ondara

Bloqueig en el ple de Ribera d’Ondara abans de la moció de censura que prepara l’oposició contra l’alcalde, Francesc Sabanés (PSC), que governa en minoria amb tres dels set membres del consistori. En una sessió tensa, que només va durar uns nou minuts, van ser rebutjats tots els punts de l’ordre del dia, entre els quals el pressupost de l’ajuntament per al 2024.

El silenci dels quatre edils de l’oposició va fer que Sabanés fos l’únic que va intervenir en el ple. Es va encarregar de llegir els punts de l’ordre del dia i l’oposició va votar en contra de tots, sense que hi hagués cap debat. Al finalitzar la sessió, el primer edil va declinar fer declaracions.El regidor d’Aliança Catalana, Albert Puig, va ser el primer a abandonar l’edifici després de la sessió. Per la seua part, Elisabet Jové, portaveu d’Acord per Ribera d’Ondara, va afirmar que “no hem volgut participar en un ple que està fora de lloc”. “El convocarem quan toqui i els punts presentats els desenvoluparem nosaltres”, va assegurar. Aquest grup, amb tres regidores, manté el nom després de la petició d’ERC de deixar d’utilitzar la marca blanca Acord Municipal. L’oposició va anunciar a mitjans de gener que negociava una moció de censura per desbancar Sabanés. Això va provocar que ERC iniciés el procés per expulsar del partit Jové per aquests contactes amb Aliança Catalana. Per això, la portaveu de la formació a Ribera d’Ondara va decidir donar-se de baixa d’ERC. Les altres dos edils del grup es van presentar a les eleccions municipals del mes de maig passat com a candidates independents i no militen a Esquerra.