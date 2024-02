Pagesos tallen la C-14 a Ciutadilla i l’A-22

detail.info.publicated Redacció

La circulació per la via A-22 al seu pas per Lleida està tallada a les 18.35 hores d’aquest dilluns per les protestes d’agricultors, que també interrompen el trànsit de la C-14 al seu pas per Ciutadilla.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), també fan marxes lentes en la C-53 al seu pas per Tornabous i Castellserà. En el vídeo de la imatge superior, de Laia Pedrós, una marxa d’uns 23 tractors entra a Castellserà. També hi ha circulació lenta a la LP-7041 per Seròs i a la N-IIa en Soses.

L’autovia A-2 també es troba ara mateix, les 18:35 hores, tallada a l’altura de la sortida d’Alpicat.

L’A-2 tallada a l’altura de la sortida d’Alpicat. Vídeo de Jordi Echevarría.