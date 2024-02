“Em va amenaçar amb una navalla, va dir que em mataria i em va violar”

L’Audiència de Lleida va jutjar ahir un home que s’enfronta a una petició de 13 anys de presó acusat de violar a punta de navalla una dona al Pallars Sobirà. La víctima va declarar amb intèrpret que feia uns sis mesos que compartia pis amb l’acusat a Esterri d’Àneu i que, el 9 de desembre del 2020, aquest es va oferir a portar-la en cotxe fins al consolat del Marroc a Tarragona, on la víctima havia de fer uns tràmits. Segons el seu relat, a meitat de trajecte l’home es va apartar de la carretera, va parar en una zona boscosa i, amenaçant-la amb una navalla, la va violar. La dona va explicar que, durant els mesos de convivència, el seu company de pis li havia demanat matrimoni en diverses ocasions i ella sempre s’hi havia negat. “Durant el viatge em va tocar la cama i em va tornar a preguntar si volia casar-me amb ell. Li vaig repetir que no i ell va contestar que entraríem al bosc i que ja veuria”, va assegurar la dona. Va declarar que, després de parar el vehicle, l’home va treure una navalla, l’hi va posar al pit i la va amenaçar de mort si no tenien relacions sexuals. “Tenia molta por i volia morir-me”, va explicar la dona, que va afegir que després de l’agressió van continuar el trajecte fins a Tarragona. “Vaig intentar fugir però no tenia diners i no coneixia ningú. Em va dir que si li explicava a algú el que havia passat em mataria”, va assegurar. Al judici, que ha quedat vist per a sentència, va dir que abans del viatge l’acusat es va emportar de casa paper higiènic, una manta que va utilitzar de coixí durant l’agressió i una botella de lleixiu buit que va omplir d’aigua i que va utilitzar per netejar-se després dels fets.

Per la seua part, van declarar els mossos d’esquadra que es van fer càrrec de l’atestat i que van explicar que la víctima va acudir a comissaria amb un conegut per denunciar l’ocorregut, sis dies després de l’agressió. “Estava bloquejada i molt espantada perquè estava al país en situació irregular”, van explicar els agents, que van trobar al vehicle de l’agressor una manta i la navalla a què va fer referència la víctima. A la part posterior, també van trobar una taca de semen que va coincidir amb el perfil genètic de l’acusat. No van poder determinar amb exactitud el lloc de l’agressió perquè la denunciant no coneixia el territori, encara que el seu relat “sempre va tenir continuïtat”. Per la seua part, l’acusat, que també va declarar amb intèrpret, va negar els fets. Va dir que tractava la dona com a una familiar i que va ser ella qui li va demanar que la portés a Tarragona. Sobre les restes de semen, va dir que dies abans havia viatjat al Marroc i havia tingut relacions al vehicle.