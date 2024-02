"Teníem una reserva sense saber que era del rei"

detail.info.publicated Redacció

Tatiana Wandurraga, que regenta el restaurant El Fogón de la Vall de Vielha amb el seu marit Marius Castel, desconeixia qui havia fet una reserva per divendres a la nit per a un grup d'amics. “No vam saber que era el rei fins que va entrar per la porta”, va explicar. Va assegurar que va ser un sopar “normal” d'un grup d'amics, discret i divertit i que “vam estar encantats que ens visités”.

Tatiana va publicar ahir una foto a les xarxes socials agraint la visita de Felip VI al seu establiment. El monarca, per part seva, s'ha mostrat atent i s'ha deixat fotografiar tant amb aficionats a la pràctica de l'esquí a l'estació aranesa com amb els titulars d'establiments als quals ha acudit per dinar a la Val.