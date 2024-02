Les últimes visites de Felip VI a Baqueira, sempre sense Leticia

detail.info.publicated Redacció

El rei Felip VI ha tornat aquest cap de setmana passat a la Val d’Aran després de la seua última visita a les pistes d’esquí de Baqueira-Beret el 20223. El monarca va arribar divendres a la tarda acompanyat d’un grup d’amics, just el mateix dia de la seua última estada a Aran fa un any, ja que el 2023 també va venir el 17 de febrer, aprofitant que a la seua agenda no hi havia actes oficials. En les dues ocasions Felip VI va viatjar a Aran sense la seu dona, la reina Leticia, ni les seues filles Elionor i Sofia.

El 2023, la seua arribada va generar encara més expectació que ara, ja que feia quatre anys que no visitava les pistes araneses. Tant els veïns de Naut Aran com els mitjans de comunicació, i en especial de la premsa del cor, es van mobilitzar a la recerca de fotos del monarca, que també va viatjar sense la reina Letícia. El van acompanyar un grup d’amics i familiars, entre els quals el seu cosí Beltrán Gómez-Acebo.

En aquella ocasió, el monarca es va allotjar a la casa que la família reial té a la Pleta de Beret, cedida des del 1984 pels empresaris de l’estació, la mateixa on la setmana anterior havia estat l’exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, amb la seua actual companya sentimental, Ainoha Armentia, un viatge que va ser objecte de polèmica. Una de les hipòtesis que es van sospesar és que l’ara exmarit de la infanta Cristina va viatjar al Pirineu i va passar per la casa de la Pleta per buidar l’habitatge on encara guardava material seu, principalment esquís.

D'aquell viatge va quedar constància fins i tot del que va menjar el monarca en un restaurant de Salardú, on de primer va prendre croquetes de porro, un guisat de bolets, carxofes fregides i truites. Per rematar-ho, turbot i arròs amb conill.

Per trobar una altra estada de Felip VI a la Val d'Aran ens hem de remuntar al 2019, quan, de nou sense cap altre membre de la família reial, Felip va esquiar a les pistes de Baqueira i va ser el centre d’atenció del restaurant Cinco Jotas, que es troba situat a peu de pistes, on es va fer fotos amb els cambrers. No hi va haver cap desplegament especial de seguretat i a Felip VI el va acompanyar en tot moment el seu escorta personal. El divendres anterior, el rei havia fet una breu parada a l’estació de servei Área 62 de Barbastre, on amb prou feines va estar cinc minuts per després tornar a l’autovia amb els seus amics en direcció a la Val d’Aran.